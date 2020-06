The Bodyguard Guardia del corpo/ Video, su Canale 5 il film con Whitney Houston

Pubblicità

The Bodyguard Guardia del corpo va in onda oggi, sabato 13 giugno, su Canale 5 alle ore 21.20. Protagonisti della pellicola sono Kevin Costner, il bodyguard, e Whitney Houston, che interpreta una popstar e attrice successo. Il soggetto e la sceneggiatura sono di Lawrence Kasdan, che aveva in realtà proposto il film quindici anni prima; in quel caso gli interpreti avrebbero dovuto essere Steve McQueen e Diana Ross. La colonna sonora di The Bodyguard è la più venduta di tutti i tempi: avendo venduto più di 10 milioni di dischi, ha ottenuto il disco di diamante negli Stati Uniti, mentre, nel resto del mondo, ha superato i 45 milioni di copie. Al suo interno ci sono diversi brani interpretati dalla stessa Whitney Houston, come I will always love you, Run to you, I’m every woman, Queen of the night e I have nothing.

The Bodyguard Guardia del corpo, la trama del film

The Bodyguard Guardia del corpo racconta la storia di Frank Farmer (Kevin Costner), ex agente della scorta presidenziale, che ha deciso di proporsi come guardia personale. Contattato dal manager di Rachel Marron (Whitney Houston), famosa popstar e attrice, diventa la sua guardia del corpo. Negli ultimi tempi infatti la cantante sta ricevendo lettere di minacce anonime, quindi ha bisogno di protezione continua. Dopo l’incertezza iniziale, Frank accetta l’incarico e inizia a vigilare su Rachel e il figlio Fletcher (DeVaughn Nixon), scontrandosi spesso con il temperamento ribelle della popstar. Tuttavia, in seguito a una serie di episodi poco piacevoli, Frank la convince a essere più prudente. L’aver abbassato l’ascia di guerra porta i due ad avvicinarsi, tanto che passano una notte insieme.

La situazione però è piuttosto tesa: Frank è combattuto per ciò che ha fatto ed evita Rachel, che per far ingelosire la guardia, durante un Gala di beneficenza a Miami, flirta con Greg Portman (Tomas Arana), un ex agente della CIA. Il pericolo è dietro l’angolo: la cantante riceve una telefonata minatoria mentre è in camerino. Rachel, Fletcher, la sorella Nicki (Michele Lamar Richards) e Frank si trasferiscono in uno chalet in montagna. Lo stalker però non tarda ad arrivare e, dopo aver cercato di uccidere il piccolo, ammazza Nicki, colpevole di aver assoldato l’assassino poiché colma di gelosia per Rachel. I tre tornano a Los Angeles per la notte degli Oscar; cosa accadrà durante la serata?

