The Fast and the furious: Tokyo Drift/ Video, su Italia 1 il film con Vin Diesel

The Fast and the furious: Tokyo Drift va in onda oggi, 2 luglio, in prima serata alle ore 21:30 su Italia 1. Questa pellicola ha debuttato al cinema durante l’anno 2006 ed appartiene al genere azione. Il regista del film è Justin Lin mentre la sceneggiatura è stata curata da Chris Morgan. Il cast del film sono molto noti all’interno del mondo del cinema e ci sono attori come Lucas Black, Brian Tee, Suang Kang, Brian Goodman, Sonny Chiba e Nathalie Kelly. Nel cast troviamo anche Vin Diesel nella storica parte di Dominic Toretto. Le musiche sono state curate da Brian Tyler mentre la fotografia è stata realizzata da Stephen Windon.

The Fast and the furious: Tokyo Drift, la trama del film

Ecco la trama di The Fast and The Furious Toky Drift. Sean Boswell è un ragazzo con una grande passione per le automobili e le corse clandestine. Il suo sogno è quello di diventare un pilota conosciuto in tutto il mondo per le sue abilità alla guida. Inoltre, per lui le corse non sono solo un hobby, ma un modo per fuggire da una situazione familiare poco felice ed una realtà che non lo soddisfa appieno. Tuttavia, dopo l’ennesima corsa illegale, prima di essere catturato dalla polizia, la madre di Sean riesce a farlo fuggire in Giappone. L’approccio con la terra del Sol Levante comunque non è dei migliori, visto che Sean non conosce una parola di giapponese e viene emarginato praticamente da chiunque. Ad ogni modo, Sean conosce l’americano Twinkle e quest’ultimo lo introduce al mondo del drifting. Qui Sean avrà modo di far notare agli altri le sue abilità alla guida. Mettendosi in gioco e rischiando tutto, Sean scalerà i ranghi delle corse clandestine di Tokyo e riuscirà nel proprio intento personale di ottenere il successo e la fama che da sempre ha tanto desiderato.

