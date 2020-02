THE GOOD DOCTOR 3/ Anticipazioni 14 febbraio: Shaun e i dubbi su Carly

THE GOOD DOCTOR 3, LA SERIE TV

The Good Doctor 3 è in partenza su Rai 2 nella prima serata di oggi, venerdì 14 febbraio 2020. Giusto in tempo per il giorno di San Valentino per poter seguire i nuovi episodi del medical drama di successo, dove ritroveremo Freddie Highmore come protagonista e nel ruolo di Shaun, il brillante medico che nonostante il proprio autismo riesce a risolvere i casi più disparati. Andranno in onda i primi due episodi, “Disastro” e “Debiti”, utili per ritornare agli eventi accaduti nel finale di stagione precedente. Shaun infatti è stato riammesso in ospedale dopo essere stato licenziato ed ha persino fatto un passo in avanti nei confronti di Carly, la bella dottoressa interpretata da Jasika Nicole.

La parentesi amorosa ha colpito anche il dottor Glassman, che dopo aver sconfitto il tumore ha chiesto a Debbie di diventare sua moglie. Il personaggio di Richard Schiff e quello di Sheila Kelley riproporrano quindi quanto è già avvenuto nella loro vita reale, visto che i due attori sono davvero marito e moglie. Nonostante il ritorno al Bonaventure, Shaun però dovrà mettersi sotto per dimostrare al resto dello staff di avere le carte in regola per essere un buon chirurgo. Sul fronte privato, i sentimenti che gli hanno permesso di avvicinarsi a Lea (Paige Spara) potrebbero non essere del tutto finiti, nonostante l’attrazione verso Carly. Per quanto riguarda il cast, non dobbiamo aspettarfci invece delle new entry. Al fianco del protagonista troveremo infatti i volti già conosciuti in precedenza, oltre agli artisti che abbiamo appena menzionato.

Rivedremo quindi Antonia Thomas nei panni di Claire Browne; Fiona Gubelmann nei panni di Morgan Reznick; Nicholas Gonzalez per il personaggio di Neil Melendez e Christina Chang per quello di Audrey Lim. Inoltre saranno presenti Will Yun Lee, ovvero il dottor Alex Park, e Hill Harper, il dottor Andrews, oltre a Tamlyn Tomita per il ruolo di Allegra Aoki. Intanto i fan hanno già ricevuto una bella notizia in questi giorni: la ABC, l’emittente madre della serie tv, ha già annunciato che The Good Doctor avrà con certezza una quarta stagione. Chi segue la programmazione americana dovrà attendere tra l’altro pochi mesi, visto che la partenza dovrebbe avvenire il prossimo settembre e concludersi attorno alla primavera dell’anno prossimo. Ovviamente per quanto riguarda il doppiaggio in italiano dovremo attendere un anno a partire da adesso, almeno considerando il palinsesto che la Rai ha sempre adottato per lo show.

THE GOOD DOCTOR: ANTICIPAZIONI DEL 14 FEBBRAIO 2020

EPISODIO 1, “DISASTRO” – Morgan e Park si ritrovano a discutere sull’intervento di Harvey, un anziano paziente affetto da cancro ai reni. A quanto pare infatti Lim ha deciso di affidare l’operazione ai medici del terzo anno, cosa che farà scattare la competizione fra i due colleghi. Nonostante questo, Morgan e Park decidono di parlare con la moglie di Harvey per convincerla a non spingere sotto ai ferri il marito, in modo che possa vivere appieno quanto gli rimane. Intanto, Shaun dice la sua su una paziente affetta da un tumore e appena sposata: propone un intervento ad alto rischio. Lim e Melendez invece decidono di interrompere la loro relazione in via ufficiale, anche se secondo alcuni potrebbe essere una scusa per dare il via a degli incontri in segreto.

EPISODIO 2, “DEBITI” – Lim decide di affidare a Claire il compito di eseguire il primo intervento chirurgico. La dottoressa entra poi in contrasto con Melendez per via del trattamento di un bambino, vittima di un errore chirurgico precedente. Nel frattempo, Andrews decide di salvare il volto di un paziente eroe, che ha aiutato un estraneo a rimanere in vita. Adotta tra l’altro una procedura sperimentale inventata da Shaun e ammette poi di aver provato della rabbia per via delle conseguenze vissute in seguito al suo gesto altruistico nei confronti del giovane medico. Claire invece accetta che la madre si stabilisca in pianta stabile a casa sua, mentre Shaun non ha ancora risolto i suoi dubbi su Carly e fissa un nuovo appuntamento.



© RIPRODUZIONE RISERVATA