The New Pope / Anticipazioni 17 gennaio: Marilyn Manson alla corte del nuovo Papa

THE NEW POPE, DOVE SIAMO RIMASTI

Nella prima serata di oggi, venerdì 17 gennaio 2020, Sky Atlantic trasmetterà due nuovi episodi di The New Pope, in prima Tv assoluta. Saranno il terzo e il quarto, ma prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati la settimana scorsa: a nove mesi di distanza dal suo comoda, Pio XIII (Jude Law) viene ricordato nelle preghiere di tutti i fedeli, raccolti in piazza San Marco. I cittadini fanno dei sit-in per chiedere il miracolo, mentre Voiello (Silvio Orlando) intuisce che si tratta dell’occasione giusta per chiedere una nuova elezione. Alla comunità serve un nuovo Papa e il Cardinale sa che potrebbe persino essere lui a sedersi sulla poltrona. Esther (Ludivine Sagnier) invece rilascia diverse interviste parlando del miracolo di Pio XIII. Quando scopre che il Conclave ha altri piani, ovvero che sia Hernandez a raccogliere il testimone, Voiello muove le fila per premere perchè il nuovo Pontefice prenda le orme di San Francesco. Sa infatti che i Cardinali desiderano un Papa debole. Per questo pretende che il Pontefice si rifaccia ai saldi principi di povertà ed accoglienza propri della Chiesa: sceglie persino il nome, Francesco II. Dopo il suo discorso, il nuovo Pontefice però muore in modo misterioso. Sofia (Cécile de France) si condanna perchè rimasta ormai sola e prega per riuscire a togliersi questo peso. Intanto, Tomas (Tomas Arana) continua le sue pratiche dissolute con la sua assistente, muovendo in segreto le fila per promuovere Sir John Brannox (John Malkovich) come nuovo pontefice. Anche Voiello, con il fiato sul collo, decide di raggiungere la sua dimora per chiedergli di accettare l’incarico. Brannox però non riceve la comitiva. Quella notte, il Cardinale Assente (Maurizio Lombardi) bussa alla porta di Gutierrez (Javier Camara), che però decide di seguire la voce guida di Pio XIII e rifiuta la proposta. Al mattino, Voiello incontra finalmente Brannox, che dopo un iniziale rifiuto sembra cambiare idea. Prima però, vuole sapere le vere cause della morte di Francesco II e analizzare nel profondo la Chiesa, in modo da poter prendere la sua decisione consapevole dei vari aspetti chiari e oscuri. Nel frattempo, Esther continua a raccontare la sua storia a tutte le emittenti, ma ormai non fa più scalpore. Dopo aver riflettuto a lungo e aver fatto visita ai suoi anziani genitori, Brannox dà la sua risposta a Voiello: siederà sul trono papale,

THE NEW POPE ANTICIPAZIONI 17 GENNAIO

EPISODIO 3 – John si fa convincere con facilità da Voiello ed accetta la sua proposta. Il Cardinale intuisce fin dal primo istante che non sarà semplice prendere il posto di Belardo nel cuore dei fedeli, soprattutto perchè a causa del coma, Pio XIII è diventato agli occhi di tutti come un santo. I cattolici si riuniscono per venerarlo e i fondamentalisti insorgono ancora di più. Anche le suore di clausura decidono di non rimanere più in silenzio, mentre Esther trova l’amore grazie all’incontro di Fabiano.

EPISODIO 4 – La solitudine continua a farsi sentire nella vita di Esther, abbandonata da tutti. Persino dal suo Lenny. Intanto, Brannox decide di scuotere le coscienze facendo visita a Belardo. Le suore invece puntano il dito conro Voiello, che però ha altri guai con il governo per via della proposta di abolire l’8 per mille. Spalletta nel frattempo sussurra all’orecchio del nuovo Pontefice, in alleanza con Tomas. Per Brannox è prevista persino una visita particolare: quella di Marilyn Manson.



© RIPRODUZIONE RISERVATA