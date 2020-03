The Post/ Video, su Rai 3 il film con Meryl Streep (oggi, 22 marzo 2020)

The Post andrà in onda oggi, domenica 22 marzo, su Rai 3 a partire dalle 21,20. É un film storico- biografico uscito nelle sale nel 2017 e diretto da uno dei registi più famosi di tutti i tempi, Steven Spielberg. La pellicola vede come protagonisti due dei volti più amati del cinema americano, Meryl Streep nei panni di Katharine “Kay” Graham e Tom Hanks nel ruolo di Benjamin “Ben” Bradlee. Tra gli altri attori presenti vi è anche una dei protagonisti della serie American Crime Story – Il caso O.J. Simpson, Sarah Paulson, l’attore de L’uomo Bicentenario, Bradley Whitford, e uno degli attori più amati dai bambini per il suo ruolo nel film Alvin Superstar, David Cross.

Le musiche sono state curate da John Williams, uno dei compositori più apprezzati nell’ambiente e che ha collaborato ben ventotto volte con Spielberg.

The Post, la trama del film

Ecco la trama di The Post. Daniel Ellsberg è un’analista e economista alle dipendenze del segretario della difesa americana, Robert McNamara. Dopo aver studiato la condotta del suo Paese durante la guerra in Vietnam è sempre più convinto che la posizione assunta dagli Stati Uniti in quella situazione vada contro tutti i principi di democrazia del suo Paese e decide di divulgare nel 1971 alcuni dei documenti segreti che riguardano le varie implicazioni degli Stati Uniti in quella guerra. Il primo a occuparsi di questo caso è il New York Times che viene però fermato dalla corte suprema.

In seguito il Washington Post, nella persona del suo editore Katharine Graham e del suo direttore Ben Bradlee, decide di riprendere in mano il caso e di pubblicare questo documento estremamente scottante. Nonostante le terribili possibili conseguenze giuridiche e professionali, i due decidono di portare avanti questa operazione, mantenendosi fedeli al primo emendamento. Questa pubblicazione sarà il primo duro colpo per l’amministrazione Nixon e svelerà tutte le manovre e le bugie di quella classe politica.

