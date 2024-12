The Trammps, chi sono: hanno conquistato il successo con Disco Inferno

Tra i protagonisti del Concerto di Natale in Vaticano troveremo anche The Trammps, una delle band musicali più note e rappresentative della musica disco/soul. Una formazione artistica rimasta la stessa e formata da Jimmy Ellis cantante, Stanley Wade cantante e bassista, Earl Young cantante e batterista, Harold Wade e Robert Upchurch come voci, hanno debuttato nel 1972 con Zing Went the Strings of My Heart, una cover di Judy Garland, prima di entrare anche nelle classifiche musicali americane.

Angelique Kidjo, chi è la cantante/ E' sposata con Jean Hebrail e hanno una figlia

Il vero successo arriva qualche anno più tardi, siamo nel 1976 e Disco Inferno si rivela un trionfo per i The Trammps, che segnano la colonna sonora del film Saturday Night Fever e l’anno successivo de La febbre del sabato sera. Il brano diventa una hit mondiale, al punto da far diventare i The Trammps famosissimo in tutto il pianeta, con la band che raggiunge la notorietà in ogni angolo del mondo.

Boomdabash, chi sono: la band salentina fondata nel 2002/ "Facciamo musica, il reggae madre di tutto"

The Trammps e il successo con il pubblico femminile

La nota band riscosse un successo mondiale e l’iconica canzone Disco Inferno divenne uno dei pezzi pregiati della musica, passando di generazione in generazione e definita una delle canzoni più hot della scena mondiale, capace di far appassionare anche un vastissimo pubblico femminile, così i The Trammps divennero una band amatissima da tutti.

Robert Upchurch, che era un artista solista in quel periodo, decise di aggiungere il suo talento ai Trammps, regalando nuova linfa alla band che nel frattempo aveva siglato un importante contratto discografico con l’Atlantic Records. I The Trammps saranno ora protagonisti del Concerto di Natale in Vaticano, un appuntamento imperdibile per pubblico e telespettatori, che sarà trasmesso su Canale Cinque questa sera e domani in replica, con tanti artisti italiani e internazionali pronti a rubare la scena e regalare una serata ricca di musica e spensieratezza.

Gabriella Ferri chi è e com'è morta la cantante romana/ La caduta e il mistero sul suicidio