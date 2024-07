The Twilight Saga: Breaking Dawn – Parte 1/ Trama e streaming video del film: Bella incinta di Edward

The Twilight Saga: Breaking Dawn – Parte 1: oggi in onda il film della saga di Twilight

Lunedì 1 luglio 2024, in prima serata su Italia 1, va in onda il film fantastico del 2011 dal titolo The twilight saga: Breaking Dawn – Parte 1. La pellicola è la prima parte del quarto capitolo tratto dalla serie di libri best seller di Twilight scritti da Stephenie Meyer ed diretta dal regista Bill Condon, che si è occupato anche delle riprese di The Twilight Saga: Breaking Dawn – Parte 2 (2012). Le musiche hanno invece la firma del noto compositore Carter Burwell, che ha lavorato nuovamente con Condon in The Twilight Saga: Breaking Dawn – Parte 2 (2012) e Mr. Holmes – Il mistero del caso irrisolto (2015).

Il cast del film “Breaking Down – Parte 1 vede il ritorno degli interpreti principali dei capitoli precedenti, in particolare: Kristen Stewart (Bella Swan), Robert Pattinson (Edward Cullen), Ashley Greene (Alice Cullen), Jackson Rathbone (Jasper Hale), Nikki Reed (Rosalie Hale), Kellan Lutz (Emmett Cullen), Peter Facinelli (Carlisle Cullen), Elizabeth Reaser (Esme Cullen) e Taylor Lautner (Jacob Black).

The Twilight Saga: Breaking Dawn – Parte 1: la trama del film

The Twilight Saga: Breaking Dawn – Parte 1 riprende la storia dei protagonisti dopo lo scontro con Victoria e il suo esercito. Edward e Bella convolano a nozze e tra gli ospiti vi è anche Jacob che va su tutte le furie quando scopre che la ragazza ha intenzione di diventare un vampiro. La neo coppia parte in luna di miele sulla splendida e sperduta Isola Esme in Sud America, dove trascorrono giorni e notti di grande passione, nonostante i timori del vampiro di poter fare del male alla sua giovane sposa con la sua incredibile forza. Accade però qualcosa che nessuno avrebbe mai potuto immaginare: Bella resta incinta. La notizia spaventa molto la famiglia Cullen che vorrebbe convincerla ad abortire poiché portare in grembo questo bambino potrebbe costarle la vita. L’unica ad essere al suo fianco è Rosalie mentre Jacob è costretto a ribellarsi al suo capobranco che vorrebbe eliminare Bella e formare un nuovo branco con i fratelli Clearwater.

La gravidanza, però, è destinata a riservare ulteriori sorprese: il bambino infatti non si sviluppa come qualunque altro essere umano, ma cresce a una velocità eccezionale, causando lesioni interne a Bella, che letteralmente rischia di morire di fame non riuscendo a mangiare normalmente. Arriva dunque il momento del parto, e solo l’intervento di Edward permette alla sua amata di sopravvivere.

The Twilight Saga: Breaking Dawn – Parte 1: le curiosità sul film e come vederlo in streaming

The Twilight Saga: Breaking Dawn – Parte 1, nonostante le recensioni prevalentemente negative della critica rispetto ai capitoli precedenti, si è dimostrato all’altezza dei film della saga che lo hanno preceduto con un incasso di più di 712 milioni di dollari.

La decisione di dividere l’ultimo libro della saga in due parti aveva sollevato diverse perplessità, anche nell’autrice, che aveva timore che alcune delle parti importanti del racconto andassero perse, e decise così di essere presente sul set durante tutto il periodo delle riprese. Una curiosità particolare riguarda l’abito da sposa indossato dalla protagonista, infatti fu disegnato dalla celebre stilista Carolina Herrera, e diverse copie sono state messe in vendita dopo il successo del film

Il film “Breaking Down – Parte 1” può essere visto in diretta televisiva su Italia 1 a partire dalle 21.25 di oggi, lunedì 1 luglio. Esattamente come tutti i programmi Mediaset, inoltre, il film può essere visto anche in diretta streaming su Mediaset Infinity.











