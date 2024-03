Thomas Kingston, morto il marito di Lady Gabriella Windsor/ Trovato a casa con “ferita traumatica alla testa”

Thomas Kingston, il marito di Lady Gabriella Windsor, è morto per una “ferita traumatica alla testa”. Il corpo del finanziare di 45 anni, come riportano i media inglesi, è stato ritrovato la scorsa settimana in una dependance nei pressi della casa dei suoi genitori, con al fianco una pistola. È stata aperta un’inchiesta presso la Gloucestershire Coroner’s Court per comprendere la dinamica del decesso.

“Il signor Kingston stava visitando la casa dei suoi genitori nelle Cotswolds. Il 25 febbraio ha pranzato con i suoi genitori. Suo padre è uscito per portare a spasso i cani e al suo ritorno il figlio non era in casa, dopo circa 30 minuti sua madre è andata a cercarlo. Suo padre ha forzato l’ingresso in un edificio minore chiuso a chiave dopo che non era stata ottenuta alcuna risposta alle chiamate. Ha trovato l’uomo morto con una catastrofica ferita alla testa. Una pistola era presente sulla scena. Sono stati chiamati i servizi di emergenza. La polizia ritiene che il decesso non sia sospetto”, ha affermato il coroner senior per il Gloucestershire, Katy Skerrett.

Thomas Kingston, morto il marito di Lady Gabriella Windsor: è stato suicidio

La Polizia non ha dunque dubbi in merito al fatto che Thomas Kingston, il marito di Lady Gabriella Windsor, è morto poiché si è sferrato da solo un colpo di pistola alla testa, dopo essersi chiuso nella dependance della casa dei suoi genitori a Cotswolds. I motivi per cui abbia deciso di compiere l’estremo gesto sono ancora ignoti. Nei giorni scorsi il finanziere quarantacinquenne era stato avvistato insieme alla moglie ed era apparso sereno ed in salute.

“È con il più profondo dolore che annunciamo la morte di Thomas Kingston, il nostro amato marito, figlio e fratello. Tom era un uomo eccezionale che illuminava la vita di tutti coloro che lo conoscevano. La sua morte è stata un grande shock per tutta la famiglia e ti chiediamo di rispettare la nostra privacy mentre piangiamo la sua scomparsa”, questa la dichiarazione rilasciata per conto di Lady Gabriella Kingston, Martin e Jill Kingston, Joanna Connolly ed Emma Murray.

