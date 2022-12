Ti Va Di Ballare?/ Su Canale 5 il film con Antonio Banderas

Ti va di ballare?, film di Canale 5 diretto da Liz Friedlander

Ti Va Di Ballare? va in onda oggi, domenica 18 dicembre, su Canale 5 a partire dalle ore 16:00. La pellicola è stata girata negli Stati Uniti d’America nel 2006, con la regia di Liz Friedlander. Il genere della pellicola è a metà strada tra il drammatico e il musicale, con una soundtrack composta da Swizz Beatz e Aaron Zigman.

Ispirato alla vita vera del ballerino Pierre Dulaine, il film Ti va Di Ballare? ha come protagonista Antonio Banderas, che troviamo sul set accanto a Rob Brown, Yaya DaCosta e Dante Basco, per la prima volta insieme, riuniti nel cast. Alfre Woodart, anche lui nel cast, riceve una candidatura al premio Oscar nel 1983, come miglior attrice non protagonista per La Vita Silenziosa, mentre nel 1996 recita in Star Trek – Primo Contatto, ma è famosa soprattutto come la Betty Applewhite di Desperate Housewives. Rob Brown ha esordito nel 2000 al fianco di Sean Connery in Scoprendo Forrester, mentre dopo Take The Lead ha recitato per Christopher Nolan ne Il Cavaliere Oscuro – Il Ritorno (2012), mentre Yaya DaCosta esordisce proprio nel 2006 con Ti Va di Ballare? ma poi diviene un volto noto del piccolo schermo, dove la troviamo in serie TV come Dr. House – Medical Division (2011-2012) o Chicago Med, Fire e P.D. dal 2015 al 2021. Dante Basco esordisce nel 1991 nel celebre Hook Capitan Uncino con Robin Williams. Qui interpreta uno dei bimbi sperduti, Rufio, per poi prendere parte a progetti come quelli della serie animata Avatar – La Leggenda di Aang, dove è la voce di Zuko tra il 2005 e il 2008.

Ti va di ballare? La trama del film

Antonio Banderas in Ti vadi ballare? è Pierre Dulaine, ballerino e insegnante di danza presso una prestigiosa scuola di ballo privata. Nel suo tempo libero, decide di dedicarsi ai meno fortunati, iniziando a insegnare danza in una scuola frequentata da ragazzi problematici: all’inizio le cose sono difficili, ma il rapporto tra Dulaine e i suoi allievi si fa più disteso, quando l’insegnante invita i ragazzi a partecipare a una gara di ballo che mette in palio 5.000 dollari per il vincitore.

Durante le lezioni di ballo, impariamo anche a conoscere le sfortunate vite di questi ragazzi, con famiglie difficili come quelle di di LaRhette (Yaya DaCosta), Rock (Bob Brown) e Sasha. Chi vincerà la sfida? Take The Lead, titolo originale di questa pellicola, racconta la vita di Pierre Dulaine, il ballerino che ha portato le lezioni di ballo nelle scuole americane. La regista Liz Friedlander ha curato la regia di molti video musicali, come quelli di Alanis Morissette, Celine Dion e dei R.E.M. per poi dedicarsi alle serie TV, dirigendo episodi di One Tree Hill, Gossip Girl, The Lincoln Lawyer.

Chi è Antonio Banderas?

Antonio Banderas, nato in Spagna nel 1960, debutta nel mondo del cinema con Pedro Almodovar, interpretando Sadec nel film Labirinto di Passioni del 1982; di nuovo per Almodovar recita 5 anni più tardi ne La Legge Del Desiderio, dove è Antonio Benìtez, ruolo che gli regala la fama. In seguito lo troveremo al fianco di Tom Cruise e Brad Pitt in Intervista Col Vampiro (1994), La Maschera di Zorro (1998) e Spy Kids (2001); nel 2005 torna a vestire i panni di Zorro ne The Legend of Zorro, accanto a Catherine Zeta Jones, mentre nel 2023 sarà nel cast de Indiana Jones E La Ruota del Destino. Antonio Banderas è stato sposato con Melanie Griffith, dalla quale ha avuto una figlia, mentre la sua attuale compagna non fa parte del mondo dello spettacolo.

