Tiberio Timperi: “Ho perso un amico per il Coronavirus/ “Questa è una battaglia”

Puntata triste quella di Uno Mattina in Famiglia, la popolare trasmissione su Rai Uno che accompagna le mattine di sabato e domenica. Uno dei due conduttori, Tiberio Timperi, ha infatti confessato al termine della diretta di aver perso un amico a causa del Coronavirus. E’ un momento difficile anche per lui, come per tanti: purtroppo in questi giorni ci stiamo abituando a questo, tante persone che perdono i loro cari e soprattutto non possono nemmeno andare in ospedale per fare loro compagnia e salutarli. E’ successo anche a Timperi, che nella mattinata di domenica 5 aprile ha condotto la trasmissione con Monica Setta ma è subito apparso meno “brillante” del solito; alla fine ha lanciato anche lui un appello a tutti affinchè si resti in casa (“è una battaglia, dobbiamo continuare a lottare”) e poi ha appunto rivelato di aver perso un caro amico per il Coronavirus.

TIBERIO TIMPERI, “HO PERSO UN AMICO PER IL CORONAVIRUS”

L’amico in questione è Umberto Forcella, un dirigente Rai: “Ha collaborato in questa azienda e ha contribuito a farla grande” ha detto Tiberio Timperi, che ha poi sottolineato come la televisione di stato sia una grande famiglia come ricordato anche dal titolo della sua trasmissione. Ha mandato un abbraccio alla famiglia del defunto; un dramma quello che stiamo vivendo in questi giorni di pandemia da Coronavirus, che ha toccato ciascuno di noi direttamente o indirettamente. Timperi nei giorni scorsi aveva condotto la sua trasmissione ospitando anche Simona Ventura, con la quale aveva affrontato il tema della quarantena e dell’isolamento nelle case. L’atmosfera era stata serena e rilassata, mentre oggi non è stato così: lo si è percepito subito, ma alla fine ne è arrivata la conferma attraverso il messaggio che lui e Monica Setta hanno voluto lanciare, affermando che sarebbero tornati subito nelle rispettive abitazioni per continuare a lottare contro il Coronavirus.



