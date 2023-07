“TikTok mi ha indottrinata per diventare trans”/ Il racconto: “Ora me ne pento”

Ash Eskridge, sedicenne del Montana, ha deciso recentemente di raccontare su TikTok la sua complessa disavventura, che l’ha vista convincersi, prima, che una transizione di genere fosse la scelta migliore per la sua salute mentale, per poi pentirsene alcuni mesi dopo. La sua storia, secondo quanto spiega il quotidiano italiano La Verità, sarebbe tristemente simile a quelle di tantissimi altri adolescenti, che tramite il famoso social cinese che raccoglie i giovanissimi di tutto il mondo, si fanno deviare, intraprendendo percorsi del quali poi si pentono. Secondo la Eskridge, infatti, la colpa sarebbe proprio di TikTok, che ha fatto leva sulle sue debolezze, convincendola che i suoi problemi avevano una soluzione nel cambio di genere.

COREA DEL NORD, ARRESTATO SOLDATO USA CHE HA SUPERATO CONFINE/ "Sconfinato senza autorizzazione"

Il racconto di Ash Eskridge: “TikTok mi ha indottrinata”

L’accusa di Ash Eskridge contro TikTok, che in qualche modo devierebbe i giovani facendogli intraprendere percorsi di transizione, parte nel complicato periodo della pandemia da covid, quando aveva 12 anni e viveva un profondo momento di crisi interiore. È così iniziata la sua avventura, ai limiti della dipendenza, con il social cinese che in breve tempo ha iniziato a proporle video di trans che “raccontavano come la transizione di genere avesse salvato la loro vita“.

John Kerry in Cina/ "Il cambiamento climatico è una minaccia per l'umanità"

Così, la Eskridge ha iniziato a riconoscere i suoi problemi in quelli raccontati nei video su TikTok, arrivando a decidere che anche lei avrebbe voluto cambiare sesso. “Volevo che salvasse anche la mia vita”, ha raccontato nel video, spiegando che da lì, nonostante la reticenza dei suoi genitori, ha iniziato ad assumere testosterone, cambiando nome in Greysen e vestendosi da uomo. Poco dopo, però, ha iniziato a capire che “non mi piaceva l’abbassamento della mia voce, mi ha fatto sentire a disagio e poi i peli che mi comparivano nel corpo erano disgustosi”. Una notte sognò di essere una donna e, così, capì che aveva commesso un errore, decidendo di fare un paio di passi indietro con la transizione. “L’essere transgender”, ha spiegano in chiusura del suo video, “è sicuramente una tendenza di TikTok iniziata intorno al 2020, ho notato che la fascia demografica che colpisce di più sono le ragazze adolescenti tra i 12 e i 14 anni, poiché sono le più vulnerabili poiché non sono ancora mature”.

LEGGI ANCHE:

Zuppi negli Usa, oggi incontra Biden/ Missione di pace Papa Francesco: i 3 dossier sull’Ucraina

© RIPRODUZIONE RISERVATA