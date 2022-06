Tim Sale, è morto il fumettista/ Tra i suoi lavori “Batman: Il Lungo Halloween”

Il noto fumettista Tim Sale è morto a 66 anni il 16 giugno 2022. La notizia della sua morte è stata data dal suo account Twitter: “È con grande dolore che annuncio che Tim Sale è morto oggi. Se n’è andato circondato dall’affetto della moglie”. L’annuncio è seguito da una richiesta di inviare foto e ricordi del disegnatore, da condividere con tutti i suoi estimatori. Tra i primi a ricordare Tim Sale è stata la Dc Comics, per la quale ha realizzato fumetti di grande successo: “Era un incredibile artista, i suoi disegni di personaggi iconici avevano una vera profondità umana, e la sua innovazione nel disegno delle pagine ha cambiato il modo in cui un’intera generazione pensa ai fumetti. Le nostre condoglianze vanno alla sua famiglia e ai suoi amici. Ci mancherà profondamente”.

Lo scorso 13 giugno Tim Sale è stato ricoverato ricoverato in ospedale per alcuni problemi di salute. La notizia era stata rivelata dal collega di Sale (e amico di lunga data) Jim Lee, che ha twittato: “Mi dispiace condividere la triste notizia che il leggendario artista Tim Sale è stato ricoverato in ospedale con gravi problemi di salute. Tim, sto pregando per te, amico. Tieni duro e sappi che le tue legioni di fan in tutto il mondo ti amano e apprezzano te e il tuo incredibile talento”. Sale era noto soprattutto per il suo lungo sodalizio con Jeph Loeb. Insieme hanno realizzato alcuni fumetti di grande successo come “Batman: Il lungo Halloween”, “Batman: Vittoria oscura”, “Superman: Stagioni” e “Catwoman: When in Rome”. Il suo lavoro più noto è “Batman: Il Lungo Halloween”, una serie durata un anno e pubblicata tra l’ottobre del 1996 e l’ottobre del 1997.

Tim Sale was an incredible artist, whose take on iconic characters had real human depth, and his groundbreaking page designs changed the way an entire generation thinks about comic book storytelling. Our condolences go to Tim’s family and friends. He will be deeply missed. pic.twitter.com/VgXxu7O0V4

