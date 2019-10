TINA RISPOLI, MOGLIE TONY COLOMBO/ Cerotto sul naso in diretta: perché? “Intervento”

La nuova puntata di Live non è la d’Urso ha inizio con l’affaire Tony Colombo, Tina Rispoli e presunte accuse di coinvolgimento della Camorra. La coppia fa il suo ingresso in studio e Barbara D’Urso nota immediatamente qualcosa di strano sul volto della Rispoli: si tratta di un cerotto molto grande sul naso. La conduttrice chiede cosa sia accaduto e la moglie di Tony Colombo replica che si è sottoposta ad un intervento al naso. Inutile dire che il web si è scatenato nelle ipotesi più svariate anche se ce n’è una su tutte: che Tina Rispoli si sia sottoposta ad un intervento di chirurgia estetica. Difficile dirlo al momento. La moglie di Tony Colombo non si è espressa al momento né sull’intervento stesso né, tantomeno, sulle accuse che pesano sulla sua testa e su quella del suo compagno. (Aggiornamento di Anna Montesano)

Tina Rispoli torna nel salotto di “Live non è la D’Urso”

Tina Rispoli a distanza di sette mesi esatti dal matrimonio che lo scorso 28 marzo l’ha unita a Tony Colombo si troverà insieme al marito a rispondere dell’inchiesta giornalistica condotta da Fanpage, dal titolo “Camorra Entertainment”, direttamente dal salotto di Barbara D’Urso. L’inchiesta mira a far luce sul successo di Tony Colombo e in particolare sui presunti collegamenti del cantante con ambienti legati alla camorra.

Tina Rispoli e il primo matrimonio: da sempre al centro della bufera mediatica

Ma non è la prima volta che la coppia viene in qualche modo associata ad ambienti legati ai clan partenopei. Tina Rispoli, infatti, da giovanissima ha sposato Gaetano Marino, boss degli scissionisti che nei primi anni duemila diedero vita a quella che oggi è ricordata come la “prima faida Scampia”. Marino fu ucciso nell’estate del 2012 a Terracina, nei pressi di uno stabilimento balneare dove si trovava assieme a sua moglie ai suoi tre figli. La Rispoli, però, in un’intervista ha rivelato di non essere mai stata al corrente delle attività di suo marito, almeno fino a quando la sua morte non le ha rivelato la verità dei fatti.



