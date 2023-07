Tina Rispoli, moglie Tony Colombo, diventa nonna/ “La gioia più grande della mia vita”

Tina Rispoli diventa nonna: il tenero annuncio social

Tina Rispoli, dopo l’assoluzione dal Riesame di Napoli, ha ricevuto una bellissima notizia: sta per diventare nonna. La moglie di Tony Colombo ha annunciato la lieta novella sui social, allegando anche la prima ecografia del futuro nipote.

“Volevo convivere con voi la gioia più grande della mia vita. Divento nonna di mio figlio Crescenzo. Grazie Dio mi hai regalato anche questa gioia” scrive con tante emoticon. La Rispoli è stata ricoperta di auguri e commenti positivi da fan e amici che non le hanno fatto mancare la loro vicinanza. Non si conosce ancora il sesso del bambino e neanche il nome che, con molta probabilità, verranno rivelati nei prossimi mesi.

Tina Rispoli, moglie Tony Colombo assolta/ Riesame “Non ha legami con il clan Marino”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Tina Rispoli (@tinacolomboofficial)

Tina Rispoli assolta dal Riesame di Napoli: “Nessun legame con il clan Marino”

L’influencer, accusata dalla Procura per associazione mafiosa, è stata assolta dal Riesame di Napoli. E’ stato stabilito che la moglie di Tony Colombo non abbia “nessun legame con il clan Marino”. Lei stessa ha commentato a caldo la notizia, come riporta QN.

Tina Rispoli indagata per camorra/ Ma gip respinge arresto: "Indizi insufficienti"

“Da molti anni grido la mia estraneità, ho sempre creduto nella giustizia, ed oggi è per me un giorno importante, finalmente la verità è venuta a galla, la magistratura italiana, ancora una volta ha sancito la mia totale estraneità da vicende criminali e ha collocato la mia persona nella giusta posizione, ero semplicemente la moglie di Gaetano Marino, nient’altro al di fuori di questo“. E ancora: “Grazie. Spero che questa notizia abbia lo stesso clamore di quando fanno uscire le notizie per infangare la nostra immagine. Ps: ditelo a tutti!”.

LEGGI ANCHE:

Tina Rispoli, moglie Tony Colombo/ "Dopo la polemica è caduta in depressione"

© RIPRODUZIONE RISERVATA