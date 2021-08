Tiziana, fidanzata Abraham Conyedo/ “Il tuo sorriso mi ha convinto a…”

Abraham Conyedo, medaglia di bronzo nella lotta libera maschile -97kg alle Olimpiadi di Tokyo 2020, in Italia, ha trovato l’amore. Il lottatore cubano naturalizzato italiano, in Italia, sta realizzando i suoi sogni sportivi, ma ha anche trovato l’amore della sua vita come si evince dalla poche foto pubblicate su Instagram. Tra le tante foto delle gare che lo vedono protagonista, spiccano anche quelle con Tiziana, la donna che è con lui nella foto qui in alto. “Non mi ha convinto nessuno, mi ha convinto il tuo sorriso”, scrive il campione nella didascalia che accompagna la foto. Scorrendo tra le tante foto della galleria, poi, spunta un’altra foto della coppia, unita, sorridente e molto innamorata, ma chi è Tiziana, la donna che ha conquistato il cuore del lottatore che ha regalato all’Italia la 39esima medaglia delle Olimpiadi di Tokyo.

Tiziana, chi è la fidanzata di Abraham Conyedo

Di Tiziana, la donna che è nel cuore di Abraham Conyedo che, a Tokyo, ha realizzato il suo sogno olimpico, non si sa nulla. Su Instagram, Tiziana ha un profilo privato. Tuttavia, dalla sua biografia social scopriamo che è sarda, ma che vive a Roma. Riservata e lontana dai riflettori, Tiziana è rimasta accanto al campione supportandolo durante l’importante avventura di Tokyo. Una coppia bellissima come sottolineano i followers di Abraham che, oggi, alla luce della medaglia di bronzo vinta a Tokyo, avrà sicuramente ricevuto, tra le prime telefonate, quella della compagna.

