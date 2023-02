Tiziana Giardoni, chi è la moglie di Stefano D’Orazio/ “Il lutto? Gli parlo ancora, sento la sua presenza”

Tiziana Giardoni, la moglie di Stefano D’Orazio: “Quando ho momenti di sconforto cerco in lui coraggio”

Tiziana Giardoni è la moglie di Stefano D’Orazio, il celebre batterista dei Pooh morto nel 2020 a causa di complicanza causate dal Covid. Un dolore indescrivibile che la Giardoni affronta giorno dopo giorno e cerca di lenire sentendo la presenza di Stefano nel ricordo dei momenti vissuti insieme.

Di recente Tiziana Giardoni è stata ospite di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno ed è qui che ha ammesso che ancora oggi continua a parlare col suo Stefano, in modo da sentirlo sempre vicino a lei: “Assolutamente sì. Quasi sempre sono nel suo ufficio, lavoro lì e sento molto la sua presenza. Quando ho momenti di sconforto cerco in lui momenti di coraggio.” ha spiegato su Rai1.

Tiziana Giardoni e la morte di Stefano D’Orazio: “Difficile da sopportare”

Oggi è proprio il ricordo di Stefano D’Orazio che Tiziana Giardoni cerca di tenere vivo nel cuore della gente, anche attraverso delle ospitate televisive: “Parlare di lui mi fa bene, è assolutamente terapeutico. – ha infatti ammesso – Mi piace far conoscere di lui tutte le sfaccettature della sua personalità.”

Questa sera Stefano D’Orazio sarà appunto ricordato nello speciale “Pooh. Un attimo ancora” in onda su Rai1. Sarà però celebrato attraverso i successi della band e la musica che ha accompagnato tutta la sua vita. “Il lutto? L’elaborazione di un lutto così è difficile da sopportare. – ha raccontato la Giardoni parlando del chitarrista – Di fronte alla morte non puoi fare nulla, devi andare avanti e la vita e il tempo ti aiutano. Non è possibile dimenticare quello che è accaduto e soprattutto l’amore che ho provato per quest’uomo. Vorrei e desidero che Stefano fosse sempre e comunque ricordato”, e stasera lo sarà sicuramente.

