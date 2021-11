“Togliere Green Pass a chi non fa terza dose”/ Ricciardi: “Non ci saranno lockdown”

Walter Ricciardi, consulente del Ministero della Salute, ha concesso un’intervista al quotidiano “Il Messaggero”, nella quale ha fatto il punto della situazione sulla pandemia di Coronavirus in Italia e sull’eventualità di nuovi lockdown, che ha escluso categoricamente. In particolare, l’esperto ha suggerito alcuni, possibili interventi per proteggere il Paese dall’avanzata della quarta ondata. Quali? Sanzioni rapide nei confronti di medici e infermieri no vax; individuare gli studi medici con il maggior numero di no vax; spingere sulle terze dosi, collegandole al Green pass. A proposito di quest’ultimo punto, Ricciardi ha precisato che “chi non completa con il richiamo il ciclo vaccinale riceve prima un’ammonizione e, se dopo due o tre mesi ancora non si mette in regola con l’iniezione di rinforzo, la certificazione verde perde di validità”.

In merito agli operatori sanitari non vaccinati, Ricciardi ha parlato di “un problema serio in tutta Italia. Quantitativamente il numero di medici e operatori sanitari in genere che rifiutano il vaccino non sono molti, ma possono causare danni enormi, perché dispongono di un’ampia capacità di influenzare i pazienti, i propri assistiti”.

WALTER RICCIARDI E LA REVOCA DEL GREEN PASS SENZA TERZA DOSE

Nel prosieguo dell’intervista a “Il Messaggero”, Walter Ricciardi ha chiarito poi che “a 180 giorni dalla seconda dose si è protetti dalle conseguenze gravi della malattia, ma molto meno dall’infezione. La terza dose dovrà essere necessaria per tutti coloro che lavorano a contatto con i fragili. Ad esempio gli insegnanti, visto che i bambini non sono protetti in quanto non possono essere vaccinati”.

Inoltre, l’esperto ha voluto sottolineare la metamorfosi di questa pandemia di Coronavirus, che ha registrato importanti cambiamenti con l’approdo, in Italia e in Europa, della mutazione ex indiana: “Con la variante Delta, questa epidemia è radicalmente cambiata, una persona infetta ne contagia in media altre sette. Per fermarla dovremmo riuscire a raggiungere la vaccinazione della quasi totalità della popolazione”.

