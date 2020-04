Tolkien, eredi vs film sullo scrittore de Il signore degli anelli/ “Non hanno approvato e autorizzato”

Pubblicità

Tolkien, il film sulla vita dello scrittore de Il signore degli anelli, continua ad essere al centro delle polemiche per una diatriba tra la famiglia dello scrittore che ribadisce di non averlo autorizzato e la Fox Searchlight, che ha prodotto il film. Diretto da Dome Karukoski, Tolkien ha come protagonista l’attore Nicholas Hoult e racconta la vita dello scrittore, partendo dalla giovinezza in cui si forma. Nel film vengono raccontati anche gli orrori visti dall’autore durante la Prima Guerra Mondiale e il suo amore per Edith Bratt, interpretata da Lily Collins. “La famiglia e la Fondazione Tolkien vogliono chiarire che non hanno approvato, autorizzato o partecipato alla realizzazione di questo film. Non appoggiano il film o il suo contenuto in nessun modo”, ha dichiarato la famiglia in un comunicato rilasciato quando il filn è stato pubblicato. A rispondere agli eredi di Tolkien è stata non solo la casa di produzione del film stesso, ma anche il regista che ha difeso il lavoro fatto.

TOLKIEN, LA FAMIGLIA NON AUTORIZZA IL FILM: IL REGISTA RISPONDE

Il regista di Tolkien non ha mai nascosto la propria delusione per la scelta degli eredi di Tolkien di prendere le distanze dal film che racconta la giovinezza dello scrittore da cui è nata la storia de Il Signore degli anelli. “Non hanno letto la sceneggiatura. Li ho invitati a vedere il film per mail ma sono una grande fondazione concentrata sui diritti della sua opera. Sono curioso di sapere cosa pensano. Di certo io rivendico di non aver fatto un ritratto solo positivo del personaggio, come si usa spesso nei biopic americani”, ha raccontato ai microfoni de La Repubblicadurante la presentazione del film al Festival di Taormina. Il regista, nella pellicola, ha cercato di raccontare fedelmente la vita dello scrittore pur con dei piccoli cambiamenti. “Abbiamo drammatizzato e cambiato alcune cose ma credo di essere stato totalmente fedele alla persona e dunque onesto. Credo di aver raccontato Tolkien nella sua verità”. Uscito nel 2019, il film sarà riuscito a far cambiare idea agli eredi dello scrittore?



