Tom Parker è morto a 33 anni/ Cantante dei The Wanted, aveva un tumore al cervello

Lutto nel mondo della musica. Si è spento all’età di 33 anni Tom Parker, il cantante della boy band britannica The Wanted. All’uomo era stato diagnosticato un cancro al cervello inoperabile nel 2020. Lo stesso musicista aveva raccontato ai suoi fan e followers della malattia che lo aveva colpito, spiegando che non sarebbe stato possibile agire chirurgicamente.

La band che ha ottenuto il successo con Tom Parker come frontman, ha dato la notizia della sua morte sui social, definendosi “devastata” dalla scomparsa del loro amico. Al fianco del cantante, al momento della morte, c’era la sua famiglia. I The Wanted si sono formati nel 2009: a farne parte Tom, Max George, Siva Kaneswaran, Nathan Sykes e Jay McGuness. Vari i brani di successo della boy band, che il gruppo ha ripercorso in un album pubblicato lo scorso novembre. Poco prima dell’uscita dell’album, proprio Parker aveva parlato della sua malattia, spiegando di essere “stabile” e “sotto controllo”.

Tom Parker è morto: il saluto della moglie sui social

La notizia della morte del giovane Tom Parker è stata confermata anche dal profilo Instagram della moglie, Kelsey: “È con il cuore pesante che confermiamo che Tom è morto pacificamente oggi, con tutta la sua famiglia al suo fianco. I nostri cuori sono spezzati, Tom era il centro del nostro mondo e non possiamo immaginare la vita senza il suo sorriso contagioso e la sua presenza energica. Siamo veramente grati per lo sfogo di amore e sostegno e chiediamo di restarci a fianco per garantire che la luce di Tom continui a risplendere per i suoi splendidi figli. Grazie a tutti coloro che hanno supportato le sue cure per tutto il tempo, ha combattuto fino alla fine. Sono per sempre orgogliosa di te”.

La coppia era sposata dal 2019 e aveva due figli. La loro prima figlia, Aurelia Rose, è venuta al mondo nel 2019 mentre il secondo figlio, un maschietto, Bodhi, nel 2020. Tom lascia dunque una giovane moglie, Kelsey, e due bambini di soli 3 e 2 anni.

