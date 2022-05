Tommaso Buscetta: com’è morto e malattia/ “Combatteva un cancro”: le ultime parole…

Com’è morto Tommaso Buscetta? Fatale un tumore..

È morto stroncato da un tumore Tommaso Buscetta, il primo grande pentito della mafia siciliana. Lo affliggeva da tempo, senza però toglierli la lucidità. «È rimasto cosciente fino alla fine», disse infatti Luigi Li Gotti, avvocato dell’ex boss, presente con tanti altri pentiti di mafia al funerale che si tenne a New York. La sua tomba si trova a North Miami, in Florida, dove è sepolto sotto falso nome, ma la morte sopraggiunse a New York, sempre negli Stati Uniti, Stati Uniti, dove aveva vissuto gran parte della sua vita con la terza moglie e la famiglia, con nomi falsi.

Quando il quotidiano Repubblica ne diede notizia, il 4 aprile 2000, rivelò che quel giorno si erano tenuti i funerali a New York. Il giorno dopo, invece, il Corriere della Sera, riportando la notizia della morte di Tommaso Buscetta in prima pagina (qualcuno ne ha anche messo in vendita una su eBay), scrisse che il pentito combatteva contro il cancro da due anni.

Tommaso Buscetta:”Morte? Un meraviglioso regalo”

«Contro la morte ho combattuto tutta la vita e ora che il tempo è venuto mi sembra un meraviglioso regalo». Così parlo Tommaso Buscetta nell’ultima telefonata con Giuseppe D’Avanzo. Al giornalista disse di essere «un povero vecchio che molto ha sbagliato e molto ha pagato». Sotto il falso nome di Roberto, parlò della morte prima che sopraggiungesse e lo portasse via. «Per me la morte è stata come l’ombra in un giorno di sole. Da mafioso, sapevo che dovevo farmene una compagna. Ma ora che la sento addosso, ho voglia di arrendermi», disse al giornalista che pubblicò la ricostruzione di quell’ultima telefonata.

In quella prima pagina del Corriere ci sono anche le parole di Enzo Biagi, che a proposito della morte di Tommaso Buscetta scrisse: «Forse era stanco, malato, e aspettava questo momento, anche perché, essendo religioso, credeva che un giorno avrebbe rivisto i suoi figli “fatti fuori” dai nemici e anche gli uomini che aveva ucciso lui. Pregava per tutti».











