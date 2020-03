Tommaso Paradiso/ Torna ad Amici 2020 e commenta il Coronavirus: “Un dramma”

Torna in giuria Tommaso Paradiso, nuovo volto del serale di Amici 2020. La scorsa settimana non ha affiancato Loredana Berté, Gabri Ponte e Vanessa Incontrada, probabilmente per impegni musicali, ma oggi torna in studio a dire la sua. D’altronde il cantante, ex dei TheGiornalisti, alla fine della prima puntata del serale ha ricevuto un po’ di critiche. Il pubblico a casa infatti non l’ha trovato del tutto coinvolto nelle dinamiche di gioco e, anzi, ha visto i suoi giudizi sui ragazzi in gara “approssimativi” e spesso uguali di ragazzo in ragazzo. Avrà però l’occasione di far cambiare idea al pubblico a casa nel corso di questa terza diretta di Amici 2020 che, ricordiamo, torna nuovamente senza pubblico in studio.

Tommaso Paradiso e le parole sull’emergenza Coronavirus

Anche Tommaso Paradiso ha commentato la delicata questione Coronavirus. Negli ultimi giorni, il cantante con un post ha invitato i fan a rimanere a casa e rispettare le norme richieste dal governo. “Non è un dramma starsene a casa, anzi. – ha scritto su Instagram – È invece un dramma non rispettare gli altri: i più deboli, i medici, le strutture ospedaliere, il paese. Non è un dramma resistere per qualche giorno alla movida, agli aperitivi, alle vasche, agli strusci, agli appuntamenti. A casa si possono fare un sacco di cose meravigliose: bere, mangiare, giochi da tavola, suonare, scrivere, leggere, cantare, guardare tutti i film di Scorsese, studiare, stare a letto, allenarsi. Vogliamoci bene per cortesia e per amore.” ha poi concluso il cantante.





© RIPRODUZIONE RISERVATA