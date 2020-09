TOMMASO PARADISO/ Uscita nuovo album? Vige ancora il massimo riserbo sulla data…

Tommaso Paradiso sarà presente sul palco dei “Seat Music Awards“, pronto a lanciare il suo nuovo singolo “Ricordami“. Una nuova tappa importante per il percorso da solista dell’ex leader dei Thegiornalisti, con “Ricordami” quarto singolo dopo “Non avere paura”, “I nostri anni” e “Ma lo vuoi capire?”, lanciato dal cantautore romano in attesa di un nuovo album sul quale però vige ancora il riserbo assoluto, compreso sulla data di lancio. Che è stata verosimilmente posticipata dopo il lockdown che ha di fatto fermato l’industria della musica. A essere spostato al 2021 è stato anche l’atteso tour nei palazzetti che porterà per la prima volta Tommaso Paradiso di fronte al pubblico senza la band che lo ha lanciato. “Sulle Nuvole”, questo il nome del tour, è composto da 10 date nei più importanti palasport italiani. Si partirà il 15 aprile 2021 al Forum di Assago-Milano, poi arriveranno le date di Jesolo e Roma rispettivamente il 18 e il 22 aprile. Quindi Tommaso Paradiso si esibirà a Bologna, Firenze, Torino per poi terminare il tour al Sud dal 2 all’11 maggio con i concerti in programma a Napoli, Bari, Reggio e Catania.

TOMMASO PARADISO AI SEAT MUSIC AWARDS

Tommaso Paradiso ha voluto sicuramente lasciare suspance sui suoi progetti da solista, attesissimi ma che hanno dovuto adeguarsi agli spostamenti imposti dal lockdown. L’artista capitolino ha scelto come sempre i suoi profili social, molto seguiti, per annunciare lo spostamento del tour e conseguentemente dell’uscita del disco. Riguardo la quale si è divertito ad aumentare l’attesa, chiudendo il video esplicativo con questa dichiarazione: “Il disco è terminato, è bellissimo, e il titolo è…“, ma naturalmente niente annuncio. L’impressione è che non si sia ancora da aspettare troppo per conoscere finalmente il titolo del disco. Un lavoro molto atteso considerando quanto è stata burrascosa la separazione con i vecchi compagni d’avventura dei Thegiornalisti. In particolare Marco Rissa ha contestato a Paradiso l’affermazione, da parte del cantautore, di essere stato l’unico compositore dei brani della band, in pratica l’unica “mente” a partorire i dischi. In più, gli altri due componenti della band hanno lamentato di essere stati esclusi dalla gestione dei social dei Thegiornalisti. In attesa di chiarimenti, Tommaso intanto fila dritto per la sua strada.



