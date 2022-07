Tommaso Stanzani pubblica il singolo latin-pop/ La data di rilascio di Flor De Luna

Tommaso Stanzani rilascia un nuovo singolo: la svolta da cantante dopo Amici 20

Quella del 29 luglio 2022 si preannuncia essere un’importante data di rilascio per molte nuove uscite discografiche, tra cui oltre all’atteso singolo spagnolo di LDA, titolato Lo que mas nos duele, anche il nuovo singolo di Tommaso Stanzani. Proprio come LDA, Tommaso ha preso parte in passato al talent di Maria De Filippi, per l’edizione Amici 20, e ha lavorato non solo come ballerino, così come si è presentato al talent, ma come artista poliedrico, vestendo i panni di attore e ora anche cantante. Tommaso Stanzani pubblicherà il singolo “Flor de luna”. La canzone è stata scritta dallo stesso ex Amici 20 in collaborazione con Mattia Cino Cerri (producer multiplatino, che è anche stato anche alla produzione del brano), Alex Brognara (firma che ha collaborato con i più importanti nomi della scena latin internazionale), Zo Vivaldi e Hank (autori in ascesa della nuova scena pop italiana).

Tommaso Zorzi "Basta ca*zate! Vi vengo a prendere uno ad uno"/ Perché sbotta online?

Insomma, dopo il debutto ad Amici 20 Tommaso Stanzani si è riscoperto anche come cantautore, dal momento che ha composto il singolo in uscita Flor de Luna, che lui stesso ha presentato al popolo del web. “Flor de Luna” è una bachata latin pop, un’oasi felice che trovi in un solo sguardo, dove puoi ricavare quello spazio senza tempo in cui puoi perderti nell’amore che sboccia come un fiore delicato sotto la luna – ha fatto sapere Tommaso Stanzani –. Una musica sensuale che ti riporta alla voglia di quei baci salati, come la magia di un’emozione che si ripete all’infinito”.

Elisabetta Gregoraci bacia Tommaso Stanzani/ Il gesto che ha mandato in tilt...

Amici 20, Tommaso Stanzani debuttava nel pattinaggio

Classe 2002, Tommaso Stanzani debuttava nel mondo dell’arte come pattinatore e dopo essere diventato pluricampione italiano ed europeo di pattinaggio, nel 2016, decide di voltare pagina e di darsi alla nuova passione che lo condurrà a intraprendere gli studi ad Amici 20 di Maria De Filippi, la danza. Vince diverse borse di studio e sceglie di intraprendere il nuovo percorso artistico da ballerino presso la Naima Academy e la Experience Dance Company con la quale partecipa alla prima edizione de “Il Cantante Mascherato” condotto da Milly Carlucci su Rai 1. Dopodiché si presenta ai casting di Amici 20, dove viene scelto da Alessandra Celentano come membro del team della maestra di danza classica. Dopo l’uscita dal talent diventa poi un membro di Battiti live e viene scelto come ballerino protagonista nel video del brano Stelle Cadenti di Ermal Meta. Nel 2021 ricopre anche il suo primo ruolo di attore nel cortometraggio “Passi di danza”, vincitore di diversi premi; partecipa ed insegna in diversi stage di danza moderna e contemporanea, eventi di beneficienza ed eventi di pattinaggio.

Tommaso Stanzani e il coming out a 14 anni/ Parla la mamma: "Ecco com'è successo"













© RIPRODUZIONE RISERVATA