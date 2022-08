Tommaso Zorzi vs Salvini: “Idiota fatto e finito”/ Leader Lega “Rispondo col sorriso”

Tommaso Zorzi ha messo nel mirino il leader della Lega, Matteo Salvini, e sui social non fa di certo nulla per nasconderlo, anzi. Recentemente, il vincitore del Grande Fratello Vip 5 è stato protagonista di un nuovo “dissing” con l’ex ministro degli Interni. La “battle”, per usare una terminologia affine ai contest di musica rap, è andata in scena sul ring di Twitter, ove, commentando un cinguettio di Salvini, Zorzi ha ricordato a quest’ultimo di avere criticato in passato il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, ora suo alleato in campagna elettorale, condendo il tutto con un commento piuttosto… eloquente: “Un idiota fatto e finito”.

Inevitabilmente, il numero uno del Carroccio non è rimasto indifferente di fronte alla frecciata velenosa scagliatagli addosso da Tommaso Zorzi, tanto che si è spinto a scrivere: “Accipicchia, addirittura ‘idiota’!?! Agli insulti e al rancore rispondiamo col sorriso e con le idee. Finalmente il 25 settembre saranno gli italiani a decidere, buon voto anche a te”. Della serie: vediamo se il tuo pensiero sarà comune a quello della maggior parte degli italiani che a settembre si recherà alle urne oppure no.

TOMMASO ZORZI VS SALVINI: “COSA VOLEVI? UN SONETTO D’AMORE IN ENDECASILLABO PIANO”

Non pago, Tommaso Zorzi ha aggiunto, sempre all’indirizzo di Salvini: “Ma piantala con ‘sta carta del vittimismo, che hai collezionato più figure barbine in politica tu che chiunque altro. E facendo un giro tra i commenti noto un disagio e un’ignoranza che fa spavento”.

Su Instagram, Tommaso Zorzi ha nuovamente stuzzicato Salvini, lasciando un commento a margine del post realizzato dal leader della Lega contro di lui. Queste sono state le sue parole: “Dopo aver espresso più volte il tuo pensiero contro la mia libertà di essere e di amare, cosa volevi? Un sonetto d’amore in endecasillabo piano? Risp sul mio”. Fine dello scontro?

