Toni Capuozzo posta video polizia Bucha: “Non ci sono morti”/ “Dove sono i corpi?”

Toni Capuozzo alimenta le polemiche sulle ricostruzioni inerenti alla strage di civili a Bucha, città dell’Ucraina, postando un video pubblicato dalla polizia. Ricordiamo che Mosca ha rispedito al mittente (l’Occidente) le accuse dell’Ucraina e parla di una vera e propria messinscena realizzata dagli ucraini e Capuozzo ha fin da subito sollevato dubbi sul fatto che si celi la mano del Paese sovietico dietro l’accaduto, adducendo come motivazioni alcune fotografie e filmati di cui è entrato in possesso.

In particolare, il giornalista ha diffuso “il lungo video della polizia ucraina (ripeto, ucraina) girato il 2 aprile a Bucha. Due giorni dopo che i russi sono andati via da Bucha. Non si vedono morti. Civili vivi e contenti di essere liberati, ma neanche un morto per le strade. Allora i morti che appaiono dal 3 aprile da dove vengono?”. A onor del vero, nelle riprese si può purtroppo osservare un cadavere disteso ai lati della carreggiata, però non si vedono le decine di corpi privi di vita che hanno invece caratterizzato servizi televisivi e non. Il video in questione mostra gli agenti che pattugliano le strade di Bucha e rimuovono dalle vie i veicoli abbandonati o incidentati, spostandosi a piedi tra le case e instaurando un dialogo con i civili presenti.

TONI CAPUOZZO SU VIDEO POLIZIA BUCHA: “NO CADAVERI, DA DOVE SONO SALTATI FUORI TUTTI QUEI CORPI?”

Soltanto nella serata di lunedì 4 aprile, quando ancora non aveva postato il video diffuso dalla polizia di Bucha, Toni Capuozzo su Rete 4, nel corso della trasmissione “Quarta Repubblica” condotta da Nicola Porro, aveva espresso le sue perplessità in merito alla strage.

“Il 30 marzo – aveva dichiarato – i russi si sono ritirati, il 31 marzo il sindaco di Bucha rilascia un’intervista in cui esprime la propria soddisfazione per il fatto che i russi hanno finalmente abbandonato il Paese. Il 1° aprile c’è un’altra intervista e nessuno fa menzione dei morti in strada. Poi il 2 aprile spunta fuori un filmato della polizia ucraina che mostra soltanto un cadavere. Il 3, invece, iniziano a circolare tutti i morti che abbiamo visto. Da dove sono saltati fuori tutti questi corpi. Possibile che dopo 4 giorni nessuno ha messo una coperta su questi cadaveri?”.

