Tonia Carrero e Marília Branco, ex mogli di Adolfo Celi/ Due attrici brasiliane

Tonia Carrero, prima moglie di Adolfo Celi

Tonia Carrero è stata la prima moglie di Adolfi Celi. Nata a Rio de Janeiro nel 1922, Tonia – il cui vero nome era Maria Antonieta Portocarrero Thedim – si sposò appena diciannovenne con l’artista Carlos Artur Thiré, con cui ebbe il figlio Cecil Thiré. Il matrimonio non durò molto. Dopo aver soggiornato a Parigi per frequentare corsi di recitazione, Tonia Carrero tornò in Brasile nel 1947 e poco dopo conobbe l’attore italiano Adolfo Celi, che si era appena stabilito in Sud America. I due si sposarono nel 1951, dando vita anche a un intenso legame artistico. I due attori contribuirono alla rinascita delle attività teatrali brasiliane, fondando insieme a Paulo Autran una compagnia con la quale rappresentarono autori classici e contemporanei. Adolfo Celi e Tonia Carrero divorziano nel 1963. Successivamente l’attrice brasiliana si risposò con César Thedim (1964–1977). Tonia è morta il 3 marzo 2018 a Rio de Janeiro all’età di 95 anni.

Marília Branco, seconda moglie di Adolfo Celi

La seconda moglie di Adolfi Celi è stata Marília Branco, anche lei attrice brasiliana. Nata a Rio de Janeiro l’8 maggio 1942, raggiunse il successo con i film “Il sorriso del ragno” (1971), “O Rebu” (1974) e “Vergogna schifosi” (1969). Il matrimonio con Adolfi Celi durò poco, dal 1964 al 1965. Marília Branco è morta il 23 agosto 1985 in Brasile. “In Brasile, Adolfo aveva avuto storie d’amore, prima con Cacilda Becker e poi con Tônia Carrero (entrambe celebri attrici) e infine con una giovane, molto bella, Marília Branco, una storia burrascosa con un finale doloroso, che lo fece soffrire”, ha ricordato Veronica Lazar, ultima moglie dell’attore italiano, sulle pagine di Repubblica. Celi sposò la Lazar nel 1966, i due rimasero insieme fino al 1986, anno della morte dell’attore.

