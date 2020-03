Tonie Marshall è morta/ La regista Sciampiste & Co. era malata da tempo

Lutto nel mondo del cinema: è morta la regista franco-americana Tonie Marshall. La cineasta si è spenta all’età di 68 anni, la notizia è stata confermata dalla sua agente Elisabeth Tanner: «Lottava da tempo contro la malattia». Prima donna a ricevere il Premio César per il miglior regista, l’autrice di Neuilly-sur-Seine rimarrà nella storia per il bellissimo Sciampiste & Co. (Vénus beauté (institut)), diretto nel 2000 e che le è valso numerosi riconoscimento. L’esordio risale al 1989 con Pentimento, lungometraggio seguito da Pas très catholique e Enfants de salaud. Dopo il già citato Sciampiste & Co., la Marshall ha diretto Au plus près du paradis nel 2002, France Boutique nel 2003 e Passe-passe nel 2008. Infine, l’ultima fatica risale al 2017: Numéro une con protagonista Emmanuelle Devos.

TONIE MARSHALL E’ MORTA, AVEVA 68 ANNI

Una vita dedicata al cinema: dopo l’avventura da attrice in Niente di grave, suo marito è incinto (L’événement le plus important depuis que l’homme a marché sur la lune) di Jacques Demy, Tonie Marshall ha espresso la sua arte da dietro la macchina da presa ed ha registrato ampi consensi. Lei, come tante altre registe e attrici, ha fatto parte del collettivo 50/50 per chiedere la parità tra uomini e donne nel mondo del cinema. Come ricordano i colleghi de Le Monde, alla cerimonia dei Cesar del 2018 indossò un nastro bianco per dare sostegno alla battaglia contro la violenza sulle donne, appoggiando la Women’s Foundation. Grande cordoglio sui social network per la sua scomparsa, una grande autrice che ha tracciato un solco nel cinema transalpino…

