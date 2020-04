Tony Effe, fidanzato di Taylor Mega / Nicolò Rapisarda nel cuore dell’influencer

Tony Effe è il nuovo fidanzato di Taylor Mega. Il cantante del gruppo Dark Polo Gang ha conquistato il cuore della famosa influencer, che ora fa coppia con il classe 1991. Il suo vero nome è Nicolò Rapisarda, ragazzo cresciuto nel cuore di Roma dove per tre anni ha avuto una storia d’amore con una sua coetanea di nome Eleonora. Una relazione che sembra essere giunta al capolinea nel 2017; due anni dopo la storia con la top model Vittoria Ceretti, terminata nel giro di pochi mesi. Sempre nel corso del 2019, infatti, Tony Effe ha conosciuto Taylor Mega, ex concorrente dell’Isola dei Famosi. La famosa influencer, con cui il cantante avrebbe avuto un flirt poco dopo la rottura con la Ceretti, ha ritrovato una certa sintonia con il classe 1991. La stessa che sembra aver dato il via ad una appassionante storia d’amore…



