Tony Esposito/ “Kalimba de Luna”, la moglie Eleonora Salvadori e i due figli

Il musicista Tony Esposito, all’anagrafe Antonio Esposito, è noto principalmente per il suo celebre brano “Kalimba de luna” del 1984. Il brano, vincitore della classifica della sezione big di Un disco per l’estate 1984, è caratterizzato dal ritmo del tamborder: uno strumento invitato da Esposito, un “tamburo di frontiera” in grado di unire l’elettronica con l’Africa. “Kalimba è il nome di un antichissimo strumento a percussione africano, classificato come “lamellofono”, ed è simile alla Mbira, altro strumento africano, quindi traducendo dallo spagnolo la frase “Kalimba de luna” ecco che abbiamo “La Kalimba della luna”…”, ha spiegato il musicista a Pianeta Azzurro. La canzone è nata a casa di Joe Amoruso, tra gli autori del brano: “Gli dissi che avevo uno strano suono, un particolare ritmo nella testa… Joe ci lavorò su e con Remo Licastro e Gianluigi Di Franco, ex cantante del gruppo progressivo il Cervello, componemmo testo e musica. La produzione artistica fu di Mauro Malavasi”.

La famiglia di Tony Esposito: la moglie Eleonora Salvadori e i figli

Tony Esposito è sposato con Eleonora Salvadori. La coppia, da sempre molto riservata, ha avuto due figli: “Mia figlia vive a Barcellona, mio figlio a Roma. Non sono il tipico padre che uno si immagina, loro hanno capito la mia natura. Sanno che li amo sopra ogni cosa e che do loro il massimo che posso. Magari in alcune cose non sono capace, ma in altre sono imbattibile. La mia eccessiva sensibilità, che a volte può sembrare debolezza, è una ricchezza. Credo che un padre debba essere sincero. I figli capiscono, accettano e apprezzano”, ha raccontato il musicista qualche anno fa a Opinione. Esposito non è molto attivo sui social, ma ha dedicato qualche post alla moglie: “A Eleonora devo molto”, ha scritto pubblicando uno scatto insieme a lei. Il cantautore napoletano ha due sorelle, Anna ed Eva, e un fratello, Pasquale.

