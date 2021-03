Too Good to go/ Iene: “L’app contro lo spreco alimentare usata da bar e ristoranti”

“Too Good to go“, troppo buono per essere buttato via, è questo il nome dell’applicazione di cui si parla oggi a Le Iene Show. Nel servizio di Matteo Viviani ci si occupa infatti di una delle app più popolari tra quelle create contro lo spreco alimentare. L’applicazione consente infatti a ristoranti, bar e pizzerie di vendere online, a prezzi scontati, il cibo rimasto invenduto che altrimenti finirebbe per essere buttato. Come funziona questo meccanismo? Gli alimenti vengono consegnati all’interno di “Magic Box“, letteralmente delle “scatole magiche“, di fatto confezioni che si acquistano a scatola chiusa e che vengono riempite di prodotti e piatti pronti con prezzi ribassati del 30% rispetto al proprio valore. Un affare per tutti: per i locali che vendono della merce altrimenti invenduta, per i consumatori che hanno accesso a dei prodotti scontati, e soprattutto per il Pianeta.

TOO GOOD TO GO, L’APP CONTRO LO SPRECO ALIMENTARE

Sono numeri importanti quelli di “Too Good to go“: come apprendiamo visitando il loro portale, 2,7 milioni di persone in Italia stanno già salvando cibo con questa applicazione. Sono 10.807 i bar, ristoranti, supermercati, panetterie, hotel (e tanti altri!) che hanno aderito a questa iniziativa, salvando fino ad oggi 2.176.944 pasti in Italia. Gli sviluppatori spiegano: “La nostra mission è ispirare e rendere tutti partecipi della lotta contro lo spreco alimentare. Per mettere in pratica il nostro obiettivo, vogliamo tradurre le nostre parole in azioni concrete e contribuire su diversi livelli alla costruzione di un movimento anti-spreco globale. Solo nel momento in cui uniremo le forze per combattere insieme gli sprechi, saremo in grado di generare un cambiamento positivo. Per questo motivo abbiamo deciso di focalizzarci su 4 pilastri, le fondamenta della nostra lotta: persone, aziende, scuole, politica“. Per quanto riguarda il primo pilastro l’obiettivo è ispirare 50 milioni di persone; per le aziende l’obiettivo è quello di lavorare insieme a 75mila partner; per le scuole è ispirarne 500 e sul fronte politico avere impatto sulle leggi di 5 paesi.

