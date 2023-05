Top 10 Instagram, la classifica: comandano le donne/ Dopo Cr7 e Messi solo “rosa”

Nella top 10 delle celebrity più seguite su Instagram, quindi i più importanti influencer al momento in circolazione, regnano le donne. Come riferisce TgCom24.it i primi due posti sono occupati stabilmente dai due calciatori più famosi al mondo, leggasi Cristiano Ronaldo con 580 milioni e Lionel Messi con 549 milioni, quest’ultimo protagonista in questi giorni di una querelle con il Paris Saint Germain per un viaggio non autorizzato. Subito dopo troviamo Selena Gomez, cantante e attrice americana che conta ben 414 milioni di follower e medaglia di bronzo fra gli influencer più seguiti su Instagram.

L’ex star di Disney Channel utilizza i suoi canali social anche per diffondere messaggi sociali importanti, come quello recente riguardante la salute mentale, dopo che la stessa ha svelato di aver avuto bisogno di una pausa, lasciando quindi la gestione dei social per la maggior parte della giornata ad un team di esperti. Medaglia di legno e fuori dal podio invece Kylie Jenner, sesta sorella del famoso “clan dei Kardashian”, che ha ben 389 milioni di seguaci pronti a seguire, commentare e cliccare ogni suoi post, soprattutto foto in pose da diva. Kyle Jenner è il classico esempio di giovane star americana fra comparsate in tv, sfilate di moda e testimonial di marchi famosi, nonché imprenditrice.

TOP 10 INFLUENCER INSTAGRAM: COMANDANO LE KARDASHIAN

In particolare è amministratrice delegata della sua linea di prodotti di make up Kylie Cosmetics, azienda di grande successo. Quinto posto per l’attore americano Dwayne “The Rock” Johnson, ex wrestler che vanta 373 milioni di seguaci, mentre Ariana Grande segue a ruota con 369 milioni di follower e nel contempo 85 milioni di dischi venduti, considerata quindi una delle più grandi artiste pop di questa epoca.

Kim Kardashian si accontenta di “soli” 351 milioni di followers con Beyonce che invece si ferma a 303 milioni, davanti ad un’altra Kardashian, leggasi Khloe, a quota 302 milioni. Subito dopo la top 10 si trovano altri personaggi femminili come Kendall Jenner, Taylor Swift, Jennifer Lopez, Kourtney Kardashian e Nicki Minaj. Prendendo in considerazione le prime 20 posizioni, troviamo 14 donne e sei uomini tenendo conto anche della presenza di Bieber, Virat Kohli e Neymar.

