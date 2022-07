Top Dieci replica 4a puntata, Carlo Conti/ Anticipazioni: Salemmiani vs Arboriani

Anticipazioni Top Dieci, 4a puntata in replica su Rai 1

Questa sera, venerdì 15 luglio, alle 21.25 su Rai 1 torna l’appuntamento Top Dieci, programma di intrattenimento condotto da Carlo Conti. Dal 24 giugno scorso la rete ammiraglia Rai sta riproponendo le repliche della seconda edizione del varietà e, seguendo l’ordine, questa sera andrà in onda la quarta puntata, trasmessa in prima visione il 14 maggio 2021. A sfidarsi, quindi saranno la squadra dei Salemmiani, composta da Serena Autieri, Vincenzo Salemme e Tosca D’Aquino, e quella degli Arboriani, composta da Nino Frassica, Marisa Laurito e Francesco Paolantoni. La puntata è ricca di ospiti che proporranno alle due squadre la loro personale classifica: Daniela Goggi, I Cugini di Campagna e i Gazebo. Super ospite Zucchero.

Top Dieci: ospiti, classifiche e vincitori

Top Dieci, nella puntata in replica oggi 15 luglio 2022 su Rai 1, propone molte classifiche divertenti e interessanti: dai sogni ricorrenti ai cibi afrodisiaci, passando per l’hit dance italiana degli anni Ottanta. Spazio a Zucchero e alle sue personali top dieci: “Il mio luogo del cuore? È New Orleans. È come se io tornassi a casa pur non essendo nato lì. La prima volta vidi queste paludi ed un grande fiume e mi sembrava di essere a casa”. E ancora: la classifica degli album più venduti del 1993 e i cinque brani di Mina in cima alle classifiche. A vincere la puntata sono gli Arboriani, con un punteggio di 47 a 43. Ricordiamo che la puntata in questione e tutte le altre di questa edizione di Top Dieci sono disponibili su Raiplay.

