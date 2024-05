Top Gun 3 si farà?/ Anticipazioni su trama e data d’uscita: tutti i dettagli sul sequel con Tom Cruise

Top Gun 3 è ufficialmente in lavorazione: cosa sappiamo del sequel con Tom Cruise

Top Gun 3, nuovo sequel della celebre saga con Tom Cruise, si farà? È questa la domanda che circola ormai da tempo tra i fan, in particolare dall’uscita, nel 2022, del secondo capitolo dal titolo Top Gun: Maverick. Le notizie sono sicuramente positive: a gennaio di quest’anno è arrivata la notizia secondo la quale Top Gun 3 è ufficialmente in fase di sviluppo presso la Paramount. Il successo del secondo film ha infatti portato alla decisione di proseguire con la storia, almeno per un altro capitolo. Ovviamente Top Gun 3 ritroverà Tom Cruise ma, stando a quanto annunciato da Variety, anche il co-sceneggiatore di Top Gun: Maverick, Ehren Kruger.

La Paramount avrebbe dunque ingaggiato anche il regista Joseph Kosinski, e vorrebbe ritrovare in Top Gun 3 anche membri più giovani del cast, tra cui Miles Teller e Glen Powell.

Tom Cruise ha approvato la storia di Top Gun 3

Le discussioni sulla nuova sceneggiatura, e dunque sulla storia che verrà messa in scena in Top Gun 3, sono iniziate alla fine dell’anno scorso. Al momento non c’è una trama ufficiale, né una data d’uscita per il film, visto che i lavori sono tuttora in atto. Il produttore Jerry Bruckheimer ha tuttavia rivelato in un’intervista a Screen Rant che la storia è già stata proposta a Tom Cruise e gli è piaciuta.

“Tom è fantastico”, ha detto Bruckheimer, che ha poi parlato anche delle tempistiche di realizzazione di Top Gun 3. “Abbiamo trascorso del tempo con lui. Abbiamo una storia. Joe Kosinski ha avuto un’idea meravigliosa per la storia e Tom ha detto: ‘Mi piace davvero’, quindi la stiamo sviluppando. Ma non sai mai quando verrà realizzato perché Tom è molto occupato. Sta facendo Mission: Impossible proprio adesso. Se tutto va bene, otterremo una sceneggiatura che gli piaccia e saremo di nuovo in volo”.











