Top Gun/ Su Italia 1 il film con Tom Cruise (oggi 4 gennaio)

Il celebre film “Top Gun”, che ha consacrato al successo Tom Cruise, va in onda questa sera, lunedì 4 gennaio, alle 21.15 su Italia 1. La pellicola del 1986 è stata diretta da Tony Scott, fratello del celebre regista Ridley Scott. Prodotto da Don Simpson e Jerry Bruckheimer, insieme alla Paramount Pictures, “Top Gun” si basa su una sceneggiatura scritta da Jim Cash e Jack Epps Jr. e racconta la vita all’interno della scuola militare di un giovane aviatore Maverick e la storia d’amore con la sua istruttrice, interpretata da Kelly McGillis.

Quest’ultima nota per “Sotto Accusa”, venne candidata insieme a Tom Cruise al Golden Globe. Nel cast del film ci sono anche: Anthony Edwards, che ha il ruolo di Nick “Goose” Bradshaw, navigatore di Maverick, Val Kilmer in quello di Tom “Iceman” Kazinsky e compare anche Meg Ryan, nei panni di una giovane recluta. La pellicola è nota per le sue musiche, composte da Harold Faltermeyer e Giorgio Moroder.

Top Gun, la trama del film

Pete “Maverick” Mitchell (Tom Cruise) e Nick “Goose” Bradshaw (Anthony Edwards) sono rispettivamente pilota e navigatore di un F-14 della Marina degli Stati Uniti. Durante un’operazione di pattugliamento sull’Oceano Indiano, con un altro aereo con a bordo “Cougar” e “Merlin” (John Stockwell e Tim Robbins), vengono inviati a controllare dei velivoli non identificati e si ritrovano a dover allontanare due MiG-28 sovietici. Maverick riesce nella sua missione e va ad aiutare l’aereo di Cougar che ha delle difficoltà. Cougar ha un attacco di panico e non riesce a rientrare sulla portaerei, Maverick, disubbidendo ai comandi dei superiori, lo affianca e lo riporta alla base.

Dopo essere stati richiamati, il tenente e il suo navigatore Goose, vengono premiati e mandati presso la prestigiosa scuola Top Gun, nella base area di Miramar, diretta dal comandante Mike “Viper” Metcalf (Tom Skerritt). L’addestramento risulta difficile, ma Maverick dimostra di essere un abile pilota, nonostante il suo carattere inquieto lo porti spesso a essere richiamato da Viper.

Una sera al circolo degli ufficiali, Maverick conosce una donna, che tenta di conquistare senza successo, per poi scoprire che è l’astrofisica Charlotte “Charlie” Blackwood, che fa parte del programma di addestramento della scuola. Intanto, durante un’esercitazione, Maverick e Goose finiscono nella scia del velivolo di Iceman, che comporta dei danni al loro F-14 e sono costretti ad azionare l’espulsione del seggiolino dall’aereo. Operazione che porta alla morte di Goose. Profondamente turbato dalla mote dell’amico, Maverick decide di dare le dimissioni. Saranno Viper e Charlie a fargli cambiare idea.

