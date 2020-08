Torino, due calciatori positivi al coronavirus/ “Accertamenti per altri tre”

Due giocatori del Torino sono risultati positivi al test per il Covid-19 dopo i tamponi effettuati negli ultimi giorni. Il club granata lo ha comunicato con una nota ufficiale sul suo sito: “Il Torino Football Club comunica che due calciatori sono risultati positivi ai test per il Coronavirus svolti prima della ripresa della preparazione“. Come da protocollo i due sono stati messi in isolamento e “in via precauzionale sono in atto ulteriori accertamenti per altri tre tesserati della prima squadra che nei giorni scorsi erano stati a stretto contatto con i positivi e che al momento attuale non fanno ancora parte del gruppo”. Al momento non sono stati fatti i nomi dei due calciatori granata che si presume siano asintomatici.

TORINO, DUE GIOCATORI POSITIVI AL CORONAVIRUS

Quando escono notizie come quella dei due giocatori del Torino positivi al Covid-19 si alza un’aurea di paura sul calcio italiano. Non si parla solo della loro condizione di salute, che ovviamente viene al primo posto, ma dell’inizio della nuova Serie A. Questo perché è logico dubitare di un ritorno in campo qualora ci sia un’ondata in crescita di contagi proprio tra i professionisti. Al momento non ci sono i presupposti per lo slittamento del campionato che sarà ai nastri di partenza tra un mese, ma la situazione va monitorata a vista. Questo perché dopo i casi del Cagliari e Antonio Mirante della Roma la situazione rischia di prendere davvero una brutta piega.



© RIPRODUZIONE RISERVATA