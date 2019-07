Torino, urina sulla tomba della suocera/ Vendetta di una 50enne lasciata dal compagno

Per vendicarsi del proprio compagno, dopo che era stata lasciata, una donna di Torino ha deciso di urinare sulla tomba della sua ex suocera. La notizia, a dir poco curiosa, è riportata stamane dai colleghi di Fanpage, che forniscono una serie di dettagli su quanto accaduto. L’episodio si è verificato precisamente in quel di Rivarolo, nella provincia di Torino, dove una coppia di mezza età aveva deciso di lasciarsi, o meglio, lui aveva deciso di mollare lei dopo che l’amore era finito, anche se non nel migliore dei modi, “tra accuse e recriminazioni reciproche”, specifica fanpage. Nessuno però avrebbe immaginato l’epilogo che stiamo per raccontarvi: durante le ore serali, quando il cimitero era semi deserto, l’ex di lui ha iniziato a prendere di mira la tomba della suocera. A scoprirla è stato proprio l’ex compagno, che dopo aver visto la lapide della mamma continuamente danneggiata con fiori rubati, e candeggina, aveva deciso di appostarsi in attesa di capire chi fosse a fare quegli atti vandalici.

TORINO, URINA SULLA TOMBA DELLA SUOCERA

Ha così scoperto che era l’ex compagna, che una sera aveva ben pensato di abbassarsi i pantaloni, e pensando di non essere vista da nessuno, ha appunto fatto pipì sulla tomba della suocera. L’ex ha filmato il tutto con il proprio smartphone per poi consegnare il video ai carabinieri, e sporgere denuncia. La donna, quando era stata lasciata, aveva minacciato che prima o poi l’avrebbe fatta pagare al suo ex, non con qualcosa di materiale ma colpendo sugli affetti, e così è stato. La 50enne non si era mai rassegnata alla fine della propria relazione, e da tempo tormentava il suo ex fino al clamoroso gesto del cimitero. L’uomo ha spiegato ai militari delle forze dell’ordine che negli ultimi tempi l’ex compagna lo pedinava a piedi, e continuava a passare in auto davanti alla sua abitazione per controllarlo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA