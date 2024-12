Tornando a casa per Natale, diretto da Vanessa Parise

Giovedì 26 dicembre , nel pomeriggio di Canale 5, andrà in onda, alle ore 16:40, la commedia sentimentale Tornando a casa per Natale. Il film non è mai uscito sul grande schermo, in quanto creato appositamente per la televisione canadese ed è una produzione NGN del 2013. La regia è di Vanessa Parise, e la sceneggiatura di Kele McGlohon e Bruce Spiegelman.

Il film Tornando a casa per Natale ha come interpreti Benjamin Hollingsworth, nel ruolo di Mike, Carly e Britt McKillip, che danno vita rispettivamente ai personaggi di Kate e Melanie, Kennedi Clements, che interpreta Samantha, George Canyon, nei panni di Al, Amy Jo Johnson, che interpreta Wendy, e la stessa regista Vanessa Parise che interpreta Jill.

La trama del film Tornando a casa per Natale: la vecchia casa dove ritrovarsi, ma è abitata da altri

Tornando a casa per Natale è basato sulle vicende di due sorelle, Kate e Melanie, che da anni non si parlano tra di loro. In seguito ad un doloroso episodio che si è verificato in occasione delle nozze di Melanie, le due sorelle hanno interrotto definitivamente il loro rapporto e questo ha creato delle grandi tensioni anche nel matrimonio di Wendy e Al, i loro genitori, i quali, dopo aver avuto una lunga serie di incomprensioni tra di loro, hanno deciso insieme di separarsi.

Nonostante tutte queste vecchie ruggini all’interno della loro famiglia, dopo la crisi creata dalla separazione dei genitori, Kate prende la decisione di riunire nuovamente tutta la sua famiglia un modo da poter festeggiare nuovamente tutti insieme il giorno del Natale. In questo modo Kate spera che sia possibile porre rimedio alla divisione in atto. Kate ha già pensato al luogo ideale per questa riunione, un luogo che aiuterebbe molto tutti i partecipanti a creare una giusta atmosfera.

Il luogo al quale ha pensato è la loro vecchia casa, un’idea sicuramente eccellente, ma per poterla mettere in atto c’è da risolvere un problema rappresentato dal fatto che nella loro casa ora abita qualcun altro. Seguendo il film si potrà scoprire se davvero Kate riuscirà a portare a termine felicemente il suo intento di riunire di nuovo la sua famiglia al completo in occasione del Natale.