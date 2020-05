Tortoreto: ses*o in spiagga alla luce del sole/ Video virale e la polizia indaga

Pubblicità

E’ divenuto virale nel giro di qualche ora il video di due persone che fanno liberamente sesso in spiaggia in quel di Tortoreto, in Abruzzo. Nel filmato in questione, che potete trovare qui sotto, si vede una coppia che completamente nuda sulla spiaggia dell’Adriatico, consuma un rapporto sessuale sotto la luce del sole, incurante dei divieti e delle persone che li osservano. L’atto osceno in luogo pubblico è stato ripreso da un padre appostato sul balcone, che dopo essersi accorto di qualcosa di strano sulla spiaggia di fronte alla propria abitazione, si è armato di smartphone e ha appunto deciso di registrare l’intera scena, decisamente sorprendente. I due hanno proseguito quello che stavano facendo non badando all’uomo che li stava riprendendo, e nel contempo, alle persone che passeggiavano (pochissime a dire il vero), sul lungomare di Tortoreto, evidentemente travolti da una passione irrefrenabile che li ha spinti a consumare un atto sessuale in bella vista.

TORTORETO, SE*SO IN SPIAGGIA: IL COMMENTO DEL SINDACO

Il festival dell’amore è comunque durato poco, visto che qualcuno, non si sa se il “cineamatore” o meno, ha avvisato la polizia municipale, che pochi minuti dopo la segnalazione si è presentata sulla spiaggia incriminata, non trovando però nessuno: la coppia, infatti, forse fiutando che qualcosa potesse andare storto, ha deciso di tagliare la corda, dileguandosi senza lasciare traccia. Le forze dell’ordine hanno deciso di acquisire il video per verificare se vi fosse la possibilità di riconoscere la coppia, e far scattare una doppia denuncia: una per atti sessuali in luogo pubblico, ovviamente vietati, e l’altra, per aver violato le misure restrittive contenenti nell’ultimo Dpcm anti coronavirus. L’episodio è piuttosto “datato” fa sapere l’edizione online di Leggo, in quanto risalirebbe a domenica scorsa, 26 aprile, attorno alle ore 11:00 di mattina. Il video è comunque stato mostrato solamente nella giornata di ieri. «Dopo la segnalazione con una telefonata – le parole del sindaco, Domenico Piccioni – i vigili urbani hanno fatto un sopralluogo, il fatto si è verificato in una zona sud di Tortoreto, nei pressi dell’hotel Ambassador». Di seguito il video in questione

