TOTOMINISTRI GOVERNO MELONI/ Borsino nomi: Valditara alla Scuola, nodo Panetta al MEF

NUOVO GOVERNO MELONI: TOTOMINISTRI E IL NODO DEI TECNICI

Giorgia Meloni sta lavorando per presentare la squadra di Governo entro e non oltre il 18-20 ottobre 2022: il totoministri che continua a presentare nuovi nomi, “affossarne” altri, “rispolverare” altri ancora non fa che seguire l’evoluzione del frenetico susseguirsi di interlocuzioni in casa Centrodestra. Il nuovo Governo Meloni, nell’idea della Premier in pectore (e forse pure del Quirinale) vorrebbe essere pronto per il prossimo Consiglio Europeo dove si discuterà la partita chiave dell’energia in campo UE. Per farlo però occorre trovare la chiave di volta nella formazione dell’esecutivo e qui il totoministri di queste ore inizia a dare qualche importante indicazione, per ora solo sussurrata, del vero nodo in campo nell’area di Centrodestra.

I TEMPI DEL GOVERNO MELONI/ Il 13 ottobre, bivio tra Ciampi 2001 e Mattarella 2018

Tecnici sì, tecnici no: su questo discute Meloni con Salvini, Berlusconi e Lupi e su quello si giocherà l’intera partita in queste due decisive settimane. Come ribadito stamane sia dall’ex Cavaliere che da Tajani, Forza Italia spinge affinché vi sia un Governo per lo più prettamente politico mentre da più parti si rincorrono le “voci” in merito alla volontà di Giorgia Meloni di presentare 7-8 Ministri in quota “tecnici” per rassicurare i mercati e rendere più stabile il prossimo esecutivo. La partita è tutta lì, con la Lega che pure nel Consiglio Federale di domani presenterà i nomi da offrire a FdI per la lista di Ministri finale: addirittura secondo i rumors dati da “LaRepubblica”, Meloni vorrebbe 3 Ministeri a testa per Lega e FI con 12 Ministri “tecnici” e 5 in quota Fratelli d’Italia. Non solo, la leader vincitrice delle Elezioni nella sua lista di “totoministri” in queste ore avrebbe chiesto agli alleati nomi e figure “inattaccabili” per evitare di partite azzoppati con tensioni e polemiche.

SPILLO/ Meloni fra sovranismo tedesco e rivolta degli eurotecnici

IL TOTOMINISTRI DEL GOVERNO MELONI: IL BORSINO, CHI SALE E CHI SCENDE

La Lega potrebbe ottenere al momento i nomi di Agricoltura (Centinaio), Riforme (Calderoli?) e il MISE di Giorgetti: Salvini però spingere per avere la casella del Viminale, con la partita tutta da giocare tra l’ipotesi Tajani e quella Piantedosi-Pecoraro (un prefetto insomma, un tecnico per il Ministero dell’Interno). Il totoministri corre, le dichiarazioni ufficiali invece stanno a zero per preciso volere di Giorgia Meloni che vorrebbe evitare di “bruciare” nomi e presentare la squadra di Governo “snella” e pronta per affrontare tutti gli enormi nodi internazionali sul tavolo. Nel borsino del totoministri di questo inizio ottobre troviamo il nome per il Ministero dell’Istruzione (MIUR) di una figura molto cara a Matteo Salvini: Giuseppe Valditara, già in precedenza con ruolo importante a Viale Trastevere, potrebbe spuntarla su altri candidati come Anna Maria Bernini o la stessa Licia Ronzulli, già in “corsa” per altre cariche come Salute o Famiglia.

SPY FINANZA/ Così i piani di politica e banche centrali ci portano alla rovina

Sempre al MIUR sono stabili le quotazioni del totoministri per il Governo Meloni di Mario Pittoni (responsabile Scuola della Lega) mentre al ribasso sono Luca Ricolfi (che ha rifiutato ogni incarico) e Carmela Bucalo, responsabile Scuola di Fratelli d’Italia. Resta importante il nodo del MEF con la scelta di Meloni che virerebbe su Fabio Panetta con il solo problema poi di trovare in quella cruciale casella europea nella BCE un nome di altrettanto valore e peso per sostituirlo. Dipenderà molto però dalla quota di tecnici accettata dagli alleati della futura Presidente del Consiglio: se sarà minima o massima, ecco che cambieranno e non poco le sorti di diversi Ministeri chiave come appunto Economia, Esteri, Difesa e lo stesso Viminale. Alla Salute resta aperta la partita tra Licia Ronzulli (FI), Andrea Mandelli (presidente dell’Ordine dei farmacisti di Milano), Francesco Rocca (Croce Rossa), Matteo Bassetti (infettivologo dell’ospedale San Martino di Genova) e Francesco Vaia (dg dello Spallanzani); alla Giustizia invece si va dall’ex magistrato Carlo Nordio a candidature più “politiche” come quelle di Giulia Bongiorno (Lega) e Anna Maria Bernini (FI). Più certi sembrano i ruoli che avrà a disposizione Fratelli d’Italia: il totoministri al momento vede Raffaele Fitto agli Affari europei, ballottaggio tra Adolfo Urso e Guido Crosetto alla Difesa, Fabio Rampelli alle Infrastrutture.











© RIPRODUZIONE RISERVATA