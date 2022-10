Totoministri Governo Meloni/ Lista nomi FdI-Lega-FI: Crosetto, Salvini, Tajani, Lupi…

IL TOTOMINISTRI DEL GOVERNO MELONI: LE CASELLE CERTE SU MEF, DIFESA, TRASPORTI…

La tempesta sembra ormai superata nelle acque del Centrodestra e il totoministri del Governo Meloni è ormai entrato ampiamente nel vivo: dopo l’accordo siglato tra Silvio Berlusconi e Giorgia Meloni (rinominato non proprio brillantemente “Patto della Scrofa”, dal nome della via della sede FdI dove si è tenuto ieri l’incontro decisivo) ecco che la lista con i nomi dei possibili prossimi Ministri che comporranno il CdM a Palazzo Chigi si aggiorna ogni ora che passa. Il quadro delle prossime tappe istituzionali è netto: oggi e domani l’elezione di capigruppo e vicepresidenti del Parlamento, a quel punto scatta la convocazione per le consultazioni al Quirinale con tutti i partiti e tra il 20-21-22 ottobre prossimo potrebbe ricevere l’incarico di formare il nuovo Governo la Premier in pectore Giorgia Meloni.

Si va così a comporre nel frattempo la lista dei Ministri, con i nomi giunti dagli accordi tra i partiti di Centrodestra: 10 per FdI, 6 Lega, 5 Forza Italia, 1 Noi con l’Italia, 4 tecnici-indipendenti. Le caselle nel totoministri ormai definite e certe riguardano certamente i ruoli “big” del prossimo Governo: Giorgetti all’Economia è ormai blindato, così come Matteo Salvini alle Infrastrutture (Trasporti, PNRR, lavori pubblici, guardia costiera) e Antonio Tajani agli Esteri, questi ultimi saranno anche i vicepremier di Giorgia Meloni. Certa ormai anche la presenza di un tecnico al Viminale come il prefetto di Roma Matteo Piantedosi, anche se molto gradito a Matteo Salvini che ieri sera lo ha “investito” pubblicamente («Sarebbe una continuazione del lavoro che ho fatto io da ministro. Piantedosi era il mio capo di gabinetto. Abbiamo scritto assieme i decreti sicurezza»). Nel totoministri emerso nella serata di lunedì blindate sembrano anche le posizioni di Carlo Nordio alla Giustizia, con Forza Italia e Lega che avrebbero poi ruoli di vice/sottosegretari: Fitto agli Affari Europei, Colosimo allo Sport, Urso alla Difesa e Bernini all’Università dovrebbero essere gli altri nomi ormai “certi” del totoministri per il prossimo Governo Meloni.

GOVERNO MELONI, I DUBBI DA SCIOGLIERE ANCORA NEL TOTOMINISTRI

La partita però rimane comunque aperta, ovviamente, fino alla consegna al Quirinale della lista di Ministri composta da Giorgia Meloni: i vari nodi da sciogliere, i nomi che potrebbero “bruciarsi” nelle prossime ore ed eventuali “perplessità” dettate dal Presidente della Repubblica potranno modificare in parte la lista del totoministri che trovate qui a fondo pagina. A non essere ancora del tutto fissate sono diverse posizioni, a cominciare dal possibile “change” tra MISE e MiTE con in pole rispettivamente Picchetto Fratin di Forza Italia e Crosetto di Fratelli d’Italia. In generale c’è da capire bene se vi sarà un ministero extra large sull’Energia che a quel punto potrebbe vedere l’interesse anche del meloniano Fabio Rampelli: non dovrebbe invece esserci il Ministero del Mare, che sarà assorbito dalle Infrastrutture con il leader della Lega in pole position.

Nel totoministri finora circolato, i tecnici-indipendenti dovrebbero essere solo quattro: Piantedosi al Viminale, Marina Calderone (Consiglio dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro ed ex cda di Leonardo) al Lavoro, Giordano Bruno Guerri alla Cultura, vincendo però il ballottaggio con Vittorio Sgarbi ed eventualmente anche lo stesso Rampelli; e infine Francesco Rocca per la Salute, da vincere il ballottaggio con Guido Bertolaso e Letizia Moratti. Da fonti di Governo dettate oggi a LaPresse emerge come al dicastero dell’Agricoltura non dovrebbe esserci Gian Marco Centinaio in quanto «quella casella non è in quota Lega»; per il leghista spazio possibile al Turismo, dove però deve vincere la concorrenza di Daniela Santanchè (FdI). Da sciogliere poi i nodi su PA, MIUR e Innovazione Digitale: nominandolo prossimo capogruppo di Forza Italia alla Camera, difficilmente Alessandro Cattaneo potrà rientrare nella lista dei Ministri, così come non sarebbe ancora certa la presenza di Deborah Bergamini alla Pubblica Amministrazione (in pole anche Giulia Bongiorno e Gloria Saccani Jotti di FI), Valditara al MIUR e Casellati alle Riforme (dove punta anche Marcello Pera o lo stesso Calderoli allargando le competenze da Autonomie e Politiche Regionali). Per il Ministero del Sud è derby Sicilia-Calabria tra Nello Musumeci e Wanda Ferro, entrambi in quota FdI, mentre per la Famiglia e Natalità si fa il nome di Simona Baldassarre della Lega (o Isabella Rauti di FdI), a quel punto Erika Stefani andrebbe alla Disabilità (con anche Lavinia Mennuni-FdI e Alessandra Locatelli-Lega in quota). Sfumato Cattaneo all’Innovazione Tecnologica, si giocano il ruolo Alessio Butti di FdI e Alberto Barachini di FI: da chiarire anche il ruolo del Rapporti con il Parlamento, con il totoministri che indica al momento Maurizio Lupi di Noi con l’Italia ma in pole ci sarebbe anche Calderoli qualora le Autonomie non andassero all’ex vicepresidente del Senato.

LISTA NOMI (IN AGGIORNAMENTO) SUL TOTOMINISTRI GOVERNO MELONI

Premier: Giorgia Meloni-FdI

Sottosegretario CdM: Giovanbattista Fazzolari-FdI

Trasporti-vicepremier: Matteo Salvini-Lega

Esteri-vicepremier: Antonio Tajani-FI

Economia: Giancarlo Giorgetti-Lega

Interni: Matteo Piantedosi-indipendente

Giustizia: Carlo Nordio-FdI

Lavoro: Marina Elvira Calderone-indipendente

Difesa: Adolfo Urso-FdI

Sviluppo Economico (MISE): Gilberto Picchetto Fratin-FI

Transizione Ecologica (MiTE): Guido Crosetto-FdI

Istruzione (MIUR): Giuseppe Valditara-Lega

Università: Anna Maria Bernini-FI

Salute: Francesco Rocca-indipendente

Cultura: Giordano Bruno Guerri-indipendente

Turismo: Daniela Santanché-FdI

Riforme: Maria Elisabetta Alberti Casellati-FI

Affari Europei: Raffaele Fitto-FdI

Agricoltura: Gian Marco Centinaio-Lega

Rapporti col Parlamento: Maurizio Lupi-NcI

Innovazione Tecnologica: Alberto Barachini-FI

Pubblica Amministrazione: Deborah Bergamini-FI

Affari Regionali e Autonomie: Roberto Calderoli-Lega

Sud: Nello Musumeci-FdI

Disabilità: Erika Stefani-Lega

Famiglia e Natalità: Simona Baldassarre-Lega

Gioventù e Sport: Chiara Colosimo-FdI

Beni Culturali: Giampaolo Rossi-FdI











