Tove Villfor sta male/ La coach svedese in isolamento, Antonio Catalani balla da solo

Tove Vilffor sta male e lascia solo Antonio Catalani. Dunque nuovo colpo di scena nella penultima puntata di Ballando con le stelle 2020: come annunciato dalla conduttrice Milly Carlucci a poche ore dalla serata, Antonio Catalani sarà in pista da ballo senza la sua insegnante. La coach svedese, infatti, è alle prese con raffreddore e mal di gola, pertanto si trova in isolamento fiduciario in attesa dell’esito del tampone e non potrà prendere parte alla puntata. Antonio Catalani e Tove Villfor erano stati eliminati da Ballando con le Stelle, ma avevano e hanno ancora una chance di ripescaggio. Un’occasione ghiotta per la coppia, che a questo punto dovrà essere sfruttata dal solo Catalani. L’aspirante ballerino dovrà mettersi in mostra con le sue forze, senza poter contare sul support dell’insegnante. L’assenza di Tove Villfor inevitabilmente rischia di pesare in maniera decisiva da un punto di vista tecnico, ma i fan sperano che Antonio possa farsi apprezzare anche senza di lei.

Tove Villfor sta male, Catalani solo a Ballando con le Stelle

Sui social il concorrente non ha fatto mistero dei suoi timori, così alcuni utenti gli hanno suggerito di gareggiare insieme ad un’altra ballerina. Un po’ come accaduto nelle puntate precedenti, quando Vittoria Schisano aveva danzato con Samuel Peron, vista l’assenza forzata di Marco De Angelis. Non sono escluse sorprese, ma la sensazione è che Antonio Catalani dovrà cavarsela da solo questa sera. La speranza, indipendentemente dalla puntata odierna, è che Tove Villfor possa rimettersi presto in forma. Di certo lei farà tutto il tifo possibile per il suo allievo, incrociando le dita su un possibile ripescaggio in extremis.



