Tracy Kiss “Frullati con liquido seminale contro il Coronavirus”/ “Li bevo dal 2017!”

L’influencer 32enne Tracy Kiss ha dichiarato di non aver avuto raffreddore o influenza da tre anni. Tutto grazie ad una sua particolare miscela che viene fatta usando “donazioni” del suo ragazzo. Di cosa si tratta? Ebbene, di frullati con liquido seminale. La personal trainer di Aylesbury, raggiunta da un tabloid inglese, ha infatti dichiarato: “Ho trovato un metodo alternativo gratuito e vegano per potenziare il sistema immunitario. Non sempre sai cosa c’è nella medicina farmaceutica: è molto meglio che il corpo beva qualcosa che non contiene sostanze chimiche.”. D’altronde a suo dire: “Non è molto diverso da una madre che allatta al seno il suo neonato per dare loro i nutrienti di cui hanno bisogno. Non è per tutti ma è pieno di vitamine e non ho avuto né raffreddore né influenza da quando l’ho bevuto nel 2017, me lo sono anche messo in faccia per schiarirmi la pelle.”

Tracy Kiss: “Frullati con liquido seminale? Non sono diversi dal bere acqua e limone!”

Un rimedio che dunque, secondo Tracy Kiss, sarebbe utile anche a prevenire il Coronavirus. L’influencer, addentrandosi nei dettagli di questa sua particolare pratica, ha inoltre dichiarato: “È meglio consumare il liquido seminale il più vicino possibile alla produzione per ottenere il maggior numero di nutrienti e benefici. Ma spesso lo conservo nel congelatore in una vaschetta per i cubetti di ghiaccio come il mio partner, che non desidera essere nominato, e ho una relazione a distanza.” E la quantità? “dipende da quanto idratato il mio ragazzo è il giorno. – fa sapere ancora – A volte ho una possibilità o nascondo il gusto in un frullato con bacche fresche e banane.” Insomma, per Tracy: “I frullati non sono diversi dal bere miele e acqua di limone quando hai mal di gola. ‘È solo un altro rimedio naturale ma completamente gratuito – non devi avere un partner, potresti semplicemente chiedere a un amico maschio che è sano.”



