Tracy Quade, moglie Bobby Solo/ Il colpo di fulmine e la nascita inattesa di Ryan…

Con Bobby Solo ospite di Mara Venier a Domenica In non si può escludere che la conduttrice durante la puntata non decida di fare un riferimento alla dolce moglie dell’amato rocker italiano. Stiamo parlando di Tracy Quade, la donna con cui Solo è sposato dal 1995. Per Roberto Satti (questo il nome all’anagrafe di Bobby Solo), Tracy Quade è la seconda moglie dopo le nozze – datate 1971 – con la ballerina francese Sophie Tuckel. Che il cantante abbia una certa predilezione per le bellezze esotiche, però, è ormai chiaro: Tracy Quade infantti è nata in Corea. Sarà forse anche per le sue origine asiatiche, allora, che Bobby Solo ha paragonato la sua storia con Tracy a quella tra John Lennon e Yoko Ono.

Mimma Foti, chi è: ex compagna di Bobby Solo e Mamma di Veronica Satti/ UI segreti

Tracy Quade, moglie di Bobby Solo: 25 anni di differenza e non sentirli…

L’importante differenza d’età tra i due (Bobby Solo è più grande di 25 anni) non ha minato in alcun modo il rapporto, che al contrario negli ultimi anni, precisamente nel 2013, è stato impreziosito dalla nascita del figlio Ryan, tanto inattesa quanto accolta con gioia dalla coppia. Ma come nacque l’amore fra Bobby Solo e Tracy Quade? Di fatto si trattò di un colpo di fulmine per il cantante, come ha raccontato in una vecchia intervista lo stesso Bobby Solo: “Lei faceva l’assistente di volo. Era il 1995 e al matrimonio c’era anche Tony Renis. Lei passava con le bottiglie di acqua, ho guardato il mio chitarrista ed il mio manager dicendo che avrei dovuto sposare quell’angelo.. alla fine l’assistente capo era italiano, ci ha presentati all’uscita dell’aereo, lei mi chiede l’autografo (conosceva solo Zucchero) ma lei non mi aveva notato”. Tracy ha confermato: “Lui era molto gentile…”. A quel punto avvenne lo scambio di numeri di telefono: “Lui mi diceva che andava ad una festa a New York e mi ha dato il suo numero ma non mi ha mai più chiamata”. Fatto sta che i due si sono in qualche modo trovati. E stanno ancora insieme…

LEGGI ANCHE:

Tracy Quade, la seconda moglie di Bobby Solo/ Un figlio arrivato a sorpresaAlain Satti, figlio Bobby Solo/ "Paolo Calissano? Droga o farmaci celano malessere"

© RIPRODUZIONE RISERVATA