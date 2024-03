Bobby Solo: “Quando ho conosciuto mia moglie Tracy non conosceva le mie canzoni”/ “Mio figlio Ryan…”

Bobby Solo e il confronto generazionale: “Oggi ci sono poche idee…”

Il pomeriggio targato La Volta Buona di Caterina Balivo parte da un momento di festa: oggi compie 79 anni Bobby Solo e per l’occasione è stato appunto ospite nel salotto di Rai Uno. Il cantautore è partito da un momento musicale prima di sottoporsi alle domande della conduttrice. Dopo aver osservato il suo esordio a Sanremo, Bobby Solo ha rivelato: “Pensa che ‘Una lacrima sul viso’ l’ho incisa nel ‘63 e c’era come registrato un due piste, adesso con il computer puoi averne molto di più. Feci anche un seminario per dei giovani a Sanremo e mi hanno fatto tante domande, alla fine io dissi: ‘Ragazzi, ai miei tempi c’erano poche piste ma tante idee, oggi sembra esserci il contrario’”.

Caterina Balivo ha poi incalzato Bobby Solo proprio a proposito del suo compleanno, chiedendo se suo figlio Alain gli avesse appunto fatto gli auguri. La riposta è stata ovviamente affermativa, ma il cantautore ha avuto il piacere di ricevere un bel ‘bis’ di auguri anche dai suoi nipoti grazie ad un collegamento direttamente dalla casa del figlio del cantautore, insieme alla sua amorevole famiglia.

La piacevole intervista di Bobby Solo a La Volta Buona è ovviamente proseguita con ulteriori aneddoti, favoriti anche dalla presenza del figlio del cantante. “Mio padre somigliava molto ad Alain, era un colonnello dell’aeronautica militare e non amava la musica rock. Chiamò la casa discografica e diffidò dall’utilizzare il mio nome… Decisero quindi di americanizzare il nome Roberto, e diventò Bobby”. A proposito del rapporto con Gianni Morandi ha invece raccontato: “Con Gianni Morandi abbiamo fatto dei ‘cantagiri’, era bravissimo a guidare, faceva le curve a 140 all’ora. Eravamo giovani e non avevamo paura…”.

Proseguendo nel racconto, Bobby Solo ha avuto modo di rivelare un simpatico aneddoto riferito a sua moglie Tracy: “Quando la corteggiavo non conosceva i miei pezzi, lei è americana di origine coreana. Conosceva i pezzi di Zucchero, Baglioni, ma non i miei. Adesso è impegnata col bambino, ma i primi due anni ballava sulle mie canzoni rock”. A proposito di suo figlio Ryan ha invece raccontato: “Se me lo sto godendo di più? Si, perchè con gli altri figli ero sempre in viaggio tra Stati Uniti d’America e Australia. Purtroppo era impossibile fare il contrario, ero sempre in tournée. Qualche volta mi sono sentito in colpa come padre, ma alla fine non ho fatto nulla di male. C’era mia madre che faceva da baby sitter”.











