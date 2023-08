Traghetto si scontra con peschereccio al largo di Olbia/ È affondato: marinaio disperso

Il traghetto Sharden della Tirreni si è scontrato con un peschereccio di Golfo Aranci, l’Alemax II, al largo di Olbia dopo essere da poco salpato per Livorno. L’incidente, come riportato da Unione Sarda, è avvenuto poco dopo le 23.00 di ieri. La piccola imbarcazione è affondata a causa dell’impatto. Una passeggera del mezzo di traporta ha avvertito la Guardia Costiera dopo avere assistito alla scena. La motovedetta successivamente ha avvistato il fuoco di segnalazione.

I soccorritori hanno recuperato in mare il comandante del peschereccio, il ventottenne Mario Langiu, che adesso si trova ricoverato in ospedale. Le sue condizioni di salute non destano preoccupazione. Ad avere la peggio è stato invece il marinaio che era con lui, il quale risulta ancora disperso. L’uomo, un senegalese di 41 anni, pare che si trovasse a prua al momento dello schianto. Il terribile timore è che possa essere affondato insieme all’imbarcazione. Le ricerche stanno andando avanti ormai da ore, ma senza esito.

Traghetto si scontra con peschereccio al largo di Olbia: ignote le cause

Le autorità competenti adesso stanno indagando sullo scontro tra il traghetto Sharden della Tirreni e il peschereccio Alemax II di Golfo Aranci per comprendere quali siano state le cause dell’incidente e appurare eventuali responsabilità. La Procura di Tempio Pausania ha aperto un fascicolo d’inchiesta, al momento senza indagati. Il comandante Mario Langiu è stato interrogato per ricostruire la dinamica dei fatti. La compagnia Moby per il momento non ha invece rilasciato dichiarazioni sull’accaduto.

Intanto vanno avanti le ricerche del marinaio disperso. La comunità è in apprensione per le sue sorti. A parlarne è stato Mario Mulas, il sindaco di Golfo Aranci: “Sappiamo che il marittimo è padre di tre figli”. E ha aggiunto: “Purtroppo nelle nostre acque non è la prima volta che accadono incidenti. Mario Langiu è figlio di un comandante esperto, conoscitore del mare”.











