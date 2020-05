Tre Metri sopra il Cielo/ Su Italia 1 il film tratto dal romanzo di Federico Moccia

Pubblicità

Tre Metri sopra il Cielo è il protagonista indiscusso della seconda serata di oggi, venerdì 1 maggio, visto che sarà trasmesso su Italia 1. La pellicola è tratta dal best seller di Federico Moccia e ha tenuto incollati allo schermo centinaia di migliaia di giovani in tutta Italia nella seconda metà degli anni 2000. Il film ha riscosso un successo incredibile al punto da essere diventato un vero e proprio film di culto per un’intera generazione di adolescenti, oltre ad aver ottenuto una nomination al Nastro d’Argento. La pellicola ha poi portato al successo definitivo Riccardo Scamarcio (vincitore di un Globo d’Oro) e Katy Saunders, al punto che nel 2007 è uscito nelle sale il sequel del film, ovvero Ho Voglia di Te, mentre nel 2010 in Spagna è stato prodotto il remake intitolato Tres metros sobre el cielo.

Tre Metri sopra il Cielo, la trama del film

Tre Metri sopra il Cielo, realizzato e uscito nelle sale cinematografiche del nostro Paese nel 2004, racconta le vicende di Babi e Step, una ragazza e un ragazzo di Roma, e della loro storia d’amore. I due provengono da due contesti sociali molto diversi: Babi infatti è la classica ragazza della Roma Bene, di buona famiglia e studentessa modello, mentre Step è un ragazzo proveniente dai sobborghi della capitale e con un passato difficile alle spalle, fatto di violenza e piccoli reati. L’incontro tra i due porterà alla creazione di un legame strettissimo di innamoramento, destinato a cambiare in tutti i sensi le vite di Babi e Step. La ragazza infatti scoprirà un mondo a lei sconosciuto e inizierà a fare delle esperienze che prima dell’incontro con Step non avrebbe mai nemmeno immaginato, mentre il tenebroso ragazzo riuscirà a scoprire un lato interiore di sé che una vita fatta di violenza e teppismo aveva sopito per lungo tempo.

