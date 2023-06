Treat Williams, morto l’attore 71enne di Everwood/ Vittima di un incidente in moto

Gravissimo lutto nel mondo del cinema e della tv: è morto Treat Williams, attore americano 71enne, famoso anche in Italia per aver interpretato serie di successo come Everwood e Hair. Stando a quanto fatto sapere dal magazine a stelle e strisce, People, l’attore è rimasto coinvolto in un incidente in moto che è risultato fatale: “È stato ucciso questo pomeriggio – il commento dell’agente di Treat Williams, Barry McPherson – stava girando a sinistra o a destra e un’auto gli ha tagliato la strada. Sono devastato – ha aggiunto – era un uomo meraviglioso. Aveva così tanto talento. Era un grande attore. I cineasti lo adoravano. È stato il cuore di Hollywood dalla fine degli anni ’70. Era davvero orgoglioso della sua prestazione quest’anno. È stato così felice del lavoro che gli ho trovato. Ha avuto una carriera equilibrata”.

BERLUSCONI VISTO DA VICINO/ Urbani: scese a compromessi, gli alleati non volevano le riforme

L’incidente è avvenuto in quel di Dorset, nello stato del Vermont, nel pomeriggio di ieri (ora locale 17:00). L’attore era a bordo della sua motocicletta lungo la Route 30, quando si è scontrato con un’automobile, molto probabilmente dopo che il conducente dell’auto ha svoltato senza vedere la motocicletta. Treat Williams è apparso subito in condizioni disperate e sul luogo dello scontro si è recato un elicottero di LifeNet per trasportare d’urgenza l’artista presso l’ospedale di News York.

POST-BERLUSCONI/ Finisce un "referendum", sarà caos al centro (contro la Meloni)

TREAT WILLIAMS, MORTO L’ATTORE AMERICANO: HA RECITATO IN PIÙ DI 120 FILM

Nel contempo le forze dell’ordine hanno aperto un’indagine per ricostruire nel dettaglio quanto accaduto, e nelle prossime ore la polizia locale tornerà sul luogo della scena per continuare gli esami. Treat Williams, come detto in apertura, è divenuto famoso per il suo ruolo nella serie Everwood, dove dal 2002 ha recitato in tutte e quattro le stagioni conquistando anche una nomination al SAG Award come miglior interpretazione maschile in una serie drammatica nel 2003/04. Ha iniziato a recitare nel 1975 debuttando nel thriller Deadly Hero e nel corso di 40 anni di lavoro ha lavorato in più di 120 titoli fra cinema e piccolo schermo.

LEGGI ANCHE:

SILVIO BERLUSCONI: COME È MORTO, MALATTIA/ Ultime notizie: il desiderio prima del ricovero...

© RIPRODUZIONE RISERVATA