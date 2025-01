Tremila anni di attesa oggi in onda su Rai 3 alle 21:20

La programmazione televisiva di Rai 3 prevede per la prima serata di venerdì 3 gennaio 2025 a partire dalle ore 21:20 la messa in onda del film di genere drammatico fantastico Tremila armi di attesa. Alla realizzazione della pellicola hanno partecipato diverse case cinematografiche tra cui la celeberrima Metro Goldwyn Mayer.

La distribuzione del film in Italia è stata curata da Prime Video, la regia di Tremila armi di attesa è firmata da George Miller con soggetto tratto dal racconto scritto da Antonia Susan Byatt mentre la sceneggiatura è stata rivista e adattata dallo stesso regista in collaborazione con Augusta Gore. La fotografia è stata affidata a John Seale, il montaggio è stato realizzato da Margaret Sixel con le musiche composte da Junkie XL. Nel cast di Tremila armi di attesa figurano Idris Elba, Tilda Swinton, Kaan Guldur, Aamito Lagum, Nicola Mouawad, Megan Gale, Lachy Hulme e Zerrin Tekindoor.

Tremila anni di attesa, la trama del film: tre desideri da realizzare

La storia di Tremila anni di attesa gira attorno al personaggio di una donna che oltre ad essere una straordinaria studiosa della letteratura britannica deve farsi carico purtroppo di situazioni di difficile spiegazione che la vedono protagonista di allucinazioni durante le quali compaiono degli esseri demoniaci. Decide di fare un affascinante viaggio alla volta di Istanbul dove si ritrova in un ambiente ricco di misteri e di antichi recente tra cui quella di un’antica boccetta che lei decide di acquistare e che secondo la tradizione sembra essere abitata addirittura da un genio. Per sua grandissima sorpresa la storia risulta essere reale e infatti dalla boccetta fuoriesce un genio il quale si presenta a lei evidenziando la possibilità di poter esaudire tre suoi desideri che potranno diventare realtà soltanto se arrivano realmente dal suo cuore. La donna però non crede a quello che sta vedendo ed è convinta che si tratta soltanto di una delle sue tante allucinazioni.

Il genio pur di convincerla decide di raccontare le delle storie che riguardano il suo passato e bei desideri che lui ha saputo realizzare. Tutto nasce da una vicenda avvenuta durante il regno della Regina di Saba che oltre ad essere sua cugina e amante ebbe un ruolo importante dal punto di vista diplomatico. Infatti decide ad un certo punto di accettare il corteggiamento del leggendario re Salomone. Non provando alcun sentimento di amore nei confronti del genio decide di sbarazzarsi e di gettarli nella boccetta in mare. La donna ascolta con grande enfasi le storie del genio e si dimostra toccata da quanto accaduto. Ad un certo punto decide di chiedere come desiderio quello che i due si innamorino e di andare a vivere insieme a Londra dove però il genio dovrà fare i conti con tantissime problematiche dovute alle rete dei cellulari che sembrano danneggiare enormemente la sua salute. Come ultimo desiderio allora la donna vuole liberare il genio da ogni vincolo in maniera tale che possa tornare libero.