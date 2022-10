Trenitalia, assunzioni ottobre 2022/ Tutte le figure diplomate e laureate richieste

Assunzioni Trenitalia, 40mila posti fino al 2031

Trenitalia per il mese di ottobre 2022 ha programmato un pacchetto di assunzioni di varie figure diplomate e laureate che rispondano al meglio alle necessità dell’azienda. Non sono cercati solo capistazione, tecnici, macchinisti e operatori di manutenzione, ma anche profili diversi da quelli più noti. Come informa il sito Investire Oggi, il gruppo Ferrovie dello Stato ha inoltre programmato assunzioni per 40mila posti fino al 2031: è utile dunque rimanere sempre aggiornati sulle posizioni aperte per non perdere le occasioni professionali della società di trasporti. Per il mese di ottobre, su alcune richieste, è necessario fare presto a candidarsi. Ecco nel dettaglio quali sono i profili ricercati da Trenitalia.

Ingegneri sono richiesti per Rete Ferrovie Italiane (Rfi) a Verona, Genova e Venezia. I candidati devono possedere la laurea magistrale in Ingegneria (termine ultimo per conseguirla dicembre 2022). La propria candidatura va presentata entro domani, 12 ottobre. Entro la stessa scadenza, Trenitalia cerca un Ingegnere gestionale neolaureato a Verona per Terminali Italia. La laurea magistrale in Ingegneria deve essere stata conseguita negli ultimi tre anni o, comunque, da ottenere entro dicembre prossimo. Ingegneri (con titolo conseguito negli ultimi tre anni o entro dicembre) sono richiesti anche a Roma nell’Area Gestione Utenze Idriche per Rfi: per questa candidatura c’è tempo fino al 14 ottobre. Entro il 13 ottobre, invece, si può inviare il curriculum per la figura di Progettisti energetici a Roma: l’assunzione avviene per conto di Italferr S.p.A. e serve la laurea in Ingegneria civile, edile, industriale, ambientale e simili.

Trenitalia, offerte e posizioni aperte nel mese di ottobre: per alcune basta il diploma

Trenitalia prevede assunzioni anche a Torino e Trieste dove sono richiesti ingegneri civili strutturisti junior con laurea magistrale. Si può presentare candidatura non oltre il 13 ottobre 2022. Il 12 ottobre è il termine per candidarsi a Roma e Palermo a project engineer assistent o a Torino, Ancona e Trieste per assistenti lavori a Rfi. Ulteriore scadenza di candidatura per gli ingegneri a Trenitalia è prevista il 18 ottobre per la figura di programmatori dei servizi di trasporto merci. In questo caso, il datore di lavoro è Mercitalia Rail e la sede di lavoro è Milano.

Trenitalia, informa Investire Oggi, cerca diplomati per la sede di Roma al Metropark S.p.A.: le assunzioni riguardano figure commerciali ed esperti di digital payment (richiesti anche per la sede di Milano). Le figure commerciali hanno tempo per candidarsi fino al 31 ottobre prossimo: le domanda per partecipare alle selezioni, per tutte le posizioni aperte, deve essere inoltrata online dalla sezione “Lavora con noi” del sito delle Ferrovie dello Stato.











