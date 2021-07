Tunisia, presidente rimuove premier e sospende parlamento/ E’ caos: “Colpo di stato”

E’ scoppiato il caos in Tunisia dopo che il presidente Kais Saied ha annunciato la sospensione del parlamento nonché le dimissioni del premier, Hicham Mechici, e di aver tolto l’immunità a tutti i membri del parlamento; a capo del paese vi è ora, in via temporanea fino alla nomina di un nuovo primo ministro, lo stesso Saied. Una decisione che è giunta al termine di una giornata in cui in tutto il paese si sono moltiplicate manifestazioni e proteste proprio nei confronti dell’ormai ex esecutivo, con centinaia di persone scese in piazza per esternare la propria insoddisfazione, in particolare, per l’attuale situazione sanitaria, sociale ed economica in cui versa la Tunisia, aggravata dal covid.

Flavia Vento ci riprova con Tom Cruise?/ Messaggi su Instagram: “Mi piace diteglielo”

“Un colpo di stato contro la rivoluzione e la Costituzione”, è stato il commento del leader di Ennahda, Rached Ghannouchi, capo del Parlamento tunisino. E ancora: “È un golpe contro la legittimità, la Costituzione, l’Assemblea dei rappresentanti del popolo, il governo, le istituzioni”, ha proseguito, denunciando come la decisione sia stata presa “senza nessuna consultazione. È un tentativo di monopolizzare il potere”.

Riccardo Muti: "Italia caduta nell'incultura"/ "Politica non rimedia alle carenze"

TUNISIA, PRESIDENTE RIMUOVE PREMIER E SOSPENDE PARLAMENTO: “DECISIONI LEGITTIME”

Saied, dal suo canto, sostiene con forza le proprie azioni: “Sono decisioni prese nel rispetto della Costituzione. Non è un colpo di stato. Ho deciso di assumere il potere esecutivo con l’aiuto di un capo di governo che nominerò io stesso. Secondo la Costituzione ho adottato le decisioni richieste dalla situazione per salvare Tunisi, lo Stato e il popolo tunisino”.

A protezione del parlamento e della tv di stato, sono stati schierati i militari che respingono chiunque non sia autorizzato ad entrare, ma il presidente ha escluso ulteriori misure per evitare eventuali spargimenti di sangue, memore di quanto accaduto dieci anni fa con la famosa Rivoluzione dei Gelsomini. “Chi punta un’arma diversa da quella della legittimità troverà un’arma, ma non voglio una sola goccia di sangue. Quello che è accaduto non è stato un colpo di stato”.

Alessio Boni papà bis/ La compagna Nina Verdelli incinta del secondo figlio

© RIPRODUZIONE RISERVATA